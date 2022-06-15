Gaziantep’in şampiyon takımlarına görkemli kutlama

Gaziantep'te 2021-2022 sezonunda kent temsilcisi spor kulüplerinin başarılarını kutlamak amacıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

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Başkarakol Kavşağı Gaziantep Lisesi önünden başlayarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar, taraftar ve vatandaşların tezahüratı eşitliğinde yapılan kortej, Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde devam etti. Kulüplerin kazandığı kupalar oyuncuların elinde kortejde sergilendi.

Korteje, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Şampiyonu ALG Spor, Basketbol Erkek Gençler Ligi Şampiyonu Gaziantep Basketbol Genç Takımı, EuroHockey Club Challenge III 2022 Man, Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonası'nda Avrupa Kulüpler Hokey Şampiyonu olan Nizip Zeugma Hokey Kulübü, Erkekler Salon Süper Ligi Şampiyonu Polisgücü Erkek Hokey Takımı, TVF 1'inci Lige şampiyon olarak yükselen Gaziantep Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Erkek Takımı, Kadınlar Açık Alan Süper Ligi'nde ikinci olarak Avrupa'da mücadele etmeye hak kazanan Gaziantep Gençlik Doruk Spor, Erkekler Ampute Futbol Süper Ligi 2'ncisi Şahinbey Belediye Ampute Futbol Takımı ve Kadınlar Futbol 2'nci Ligi Şampiyonu Asya Spor oyuncuları katıldı.

Coşku şehrin dört bir yanına taşındı

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nı kutlama alanına çeviren kortejin sonunda tören düzenlendi. Protokol ve sporcular tören sonunda otobüslerle şehir turu yaparak şampiyonluk coşkusunu dört bir yana taşıdı. Şehir turu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önünde çektirilen toplu anı fotoğrafı ile son buldu.