Genç milli kürekçiler, Dünya Şampiyonası’nda ikinci oldu

Türkiye JM4+ (Genç Erkekler Dört Tek Dümencili) Kürek Takımı, Gençler Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu.

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Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde 11-15 Ağustos tarihleri arasında yapılan Gençler Dünya Şampiyonası’nda milli kürekçiler Ali Ardıl İlgün, Kaan Yılmaz Aydın, Ege Büyükçetin (Fenerbahçe), Enver Erman ve Serkan Erkal’dan (Galatasaray) oluşan JM4+ (Genç Erkekler Dört Tek Dümencili) Takımı, 06:21.53’lük derecesiyle Fransa, ABD, Almanya ve Rusya’yı geride bırakarak dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.