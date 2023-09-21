Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan skandal! Sporcusu olmayan derneğe 1.6 milyon TL yardım…

Sayıştay'ın 2022 yılı denetim raporunda, İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün bir derneğe 2021 yılında 625 bin TL, 2022 yılında ise 1 milyon 5 bin 200 TL nakdi yardımda bulunduğu ancak dernekte faal sporcu olmadığı ortaya çıktı.

Deniz AYHAN

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Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndaki skandalı Sayıştay ortaya çıkardı… 2022 yılı denetim raporunda, Bakanlığın bazı spor kulüplerine destekte bulunduğu belirtilirken, bazı usulsüz yardımların da gerçekleştirildiği söylendi.

Raporda, İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğünün bir derneğe 2021 yılında 625 bin TL, 2022 yılında ise 1 milyon 5 bin 200 TL nakdi yardımda bulunduğu ancak dernekte faal sporcu olmadığı yalnızca 3 antrenörü olduğu belirtildi.

Derneğin 2021 yılında 221 bin 955 TL tutarında 2 adet, 2022 yılında ise 15 bin 809 TL olmak üzere yalnızca 237 bin 764 TL harcadığı belirtildi. Sayıştay denetçileri, yardım yapılamayacak kulüplerin sürekli ve etkin bir biçimde takip edilmediği, yardıma ilişkin harcama belgelerinin takip ve kontrolünün yapılması, yardımın denetimine ilişkin yönetmeliğe uyulmadığını söyledi.

HİÇ SPORCUSU OLMAYAN KULÜPLERE YARDIM

Raporda yüksek nakdi yardım alan bazı spor kulüplerinin lisanslı ve/veya faal sporcusunun bulunmadığı ya da çok az sporcusu bulunduğunu, buna karşın hiç yardım almayan veya ortalama tutar alan 15 bin TL yardım alan bazı kulüplerin yüksek sporcuları olduğu belirtildi. Sayıştay denetçileri, “Ülke çapında yapılan bir organizasyona katılma vb. istisnai durumlar hariç lisanslı sporcu sayısı aynı olan kulüplerin birbirinden bu kadar farklı tutarlarda yardım almaları eşitlik ilkesinin sağlanması için bir takım somut ölçütler geliştirilmesi gerektiğinin bir göstergesidir” ifadesini kullandı.

Raporda, “Spor kulüplerine yapılacak yardıma ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, spor kulüplerine yapılacak yardımlarda eşitlik ilkesini sağlamaya yönelik somut ve şeffaf ölçütler geliştirilmesi ve yapılan yardımlara ilişkin etkin bir denetim mekanizmasının kurulması gerekmektedir” denildi.