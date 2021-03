Giovanni Guidetti ile yola devam kararı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başantrenörlük görevini üstlenen İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başında yakaladığı ivme ile Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi’nde ikincilik yaşayan, ardından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma başarısı gösteren İtalyan başantrenör Guidetti; 4 yıl daha ay-yıldızlılarda görev yapacak.

‘Giovanni artık bizden biri’

Milli takımla birlikte sayısız başarıya imza atan Giovanni Guidetti ile 4 yıl daha devam edecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ; “Guidetti, Sultanlarımızla birlikte çok kıymetli işler yapıyor. Bugün imzaladığımız sözleşmeyle de Filenin Sultanları’yla yola devam edeceğini resmi olarak açıklıyoruz. Bu güzel gelişmenin Türk voleybolu adına hayırlı olmasını diliyorum. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, geride bıraktığımız dönemde Guidetti yönetiminde başarılı bir tablo sergiledi. Avrupa ikinciliği, Milletler Ligi ikinciliği ve dördüncülüğü, Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkı, dünya sıralamasında beşincilik gibi önemli başarılar elde etti. Türk voleybolundaki bu gelişmeler, kat ettiğimiz yol, her kademedeki başarılar; bizi daha iyisini yapmak adına her gün motive ediyor. Ben Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı olarak tüm bunların bir parçası olduğum için çok gurur duyuyorum. İşini layığıyla yapan ve müthiş bir özveriyle çalışan, altyapıyla da yakından ilgilenen ve artık bizden biri olan Giovanni ile 4 yıl daha birlikte olmak da beni çok mutlu ediyor. Eminim ki tüm voleybol camiası da bu gelişmeden çok memnun olacaktır. Hedeflerimiz doğrultusunda tüm hızıyla; disiplinli ve sistemli çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gerek Türkiye’de gerek dünyada başarıları ile kendini kanıtlamış, Türk voleyboluna büyük hizmetler vermiş olan değerli hocamıza, camiamız adına teşekkürlerimi iletiyor; A Milli Kadın Voleybol Takımımız ile nice başarılar yaşamasını diliyorum” dedi.

Guidetti: ‘Başarılarımıza başarı katmaya devam edeceğiz’

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ise “İlk olarak Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ’a ve Federasyonumuza bana inandıkları ve güvendikleri için teşekkür ediyorum. Daha sonra birlikte çalıştığım tüm teknik ekibime ve oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Biz demek ki iyi bir iş yaptık ki Başkanımız ve Federasyonumuz bize 4 yıl daha çalışma imkânı verdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı için bu görevi sürdürecek olmaktan gerçekten çok onur duyuyorum. Şu anda sahip olduğum her şeyi bana Türkiye verdi, bu yüzden ben de Türkiye için sahip olduğum her şeyi, özveriyi vermek istiyorum. Voleybol olarak değerlendirmem gerekirse çok heyecanlıyım. Geldiğim günden bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kazandığı ivme ve başarılar beni çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Her yıl üstüne daha fazlasını katarak büyüyor ve gelişiyoruz. Çok fazla genç yetenek yetişiyor, bir yandan da voleybola ilgi giderek büyüyor. Bu yüzden çok heyecanlıyım, gelecek nesillerde kendimizi geliştirmeye ve başarılarımıza başarı katmaya devam edeceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.