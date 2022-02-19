Gisele Bündchen’den Tom Brady’ye rest: Ya futbol ya da ben!

Emekli ve ünlü manken Gisele Bündchen'in NFL'in efsanesi olan eşi Tom Brady'nin emeklilik kararında başrol oynadığı iddia edildi! Bündchen, 44 yaşındaki Brady'nin sağlığından endişe etmesi nedeniyle yıllardır baskı yaptığı belirtildi.

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NFL’in (Amerikan Ulusal Futbol Ligi) en iyisi olarak kabul edilen Tom Brady, 22 yıllık kariyerini 1 Şubat’ta yaptığı açıklamayla noktaladığını duyurdu.

44 yaşındaki Brady, son olarak Tampa Bay Buccaneers forması giyiyordu. 15 kez all-star seçilen Amerikalı efsane, 7 Super Bowl şampiyonluğu yaşadı.

GISELE BUNDCHEN REST ÇEKTİ

Brady’nin 2009 yılında evlendiği eski Brezilyalı manken Gisele Bündchen’in eşine rest çektiği iddia edildi. Amerika’da yayın yapan bir magazin dergisinin haberine göre; Bündchen, Brady’ye “Ya futbol ya ben” dedi.

Eşinin 44 yaşında olması ve Amerikan Futbolu’nun çok sert olması nedeniyle çekindiği belirtilen Bündchen’in, artık emeklilik hayatını yaşamak istediği için eşine baskı yaptığı belirtildi.

Dergide bir kaynağa dayandırılarak yer alan sözler şu şekilde; “Bündchen, neredeyse 6 yıldır her gün bırakmasını istiyordu. Tom bir şey söyleyip, başka bir şey yapıyordu. Bırakma konusunda çok kararsızdı.”



Brady ise emeklilik kararını açıklamadan önce katıldığı bir podcast yayınında, “Durum, benim ne istediğimle alakalı değil, bir aile olarak ne istediğimizle alakalı. Ailemle çok fazla zaman geçireceğim ve gelecekte neler olacağını göreceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

EMEKLİLİK HAYATI MIAMI’DE

NFL efsanesi Tom Brady, kariyerine nokta koyduktan sonraki yeni hayatını Miami'deki yeni malikanesinde geçirmeye hazırlanıyor. Miami'nin ‘Milyarderin Sığınağı' diye bilinen bölgesinde yer satın alan Brady'nin arsayı 18 ay önce 17 milyon dolara satın aldığı iddia edildi.