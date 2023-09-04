Gizem Örge ağlatan konuşmasıyla geceye damga vurdu: “Baba, burdayım baba!”

Belçika'nın Brüksel şehrinde gerçekleşen 2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan'ı 3-2'lik skorla yenerek tarihi bir zafer elde etti. Milli takım liberosu Gizem Örge duygusal açıklamalarıyla Türkiye sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Sozcu.com.tr

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Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın finalinde, Türkiye, Sırbistan’ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Filenin Sultanları’nın kaptanı Eda Erdem Dündar, “Bu çok büyük bir başarı. Bu takımla Avrupa’nın en iyisi olmak çok güzel. Türkiye’ye bu şampiyonluğu armağan ediyoruz” dedi.

GİZEM ÖRGE’NİN DUYGUSAL KONUŞMASI

Şampiyonluk sonrası, uzun süre sonra milli takıma davet edilen Gizem Örge, yaptığı duygusal konuşma ile geceye damga vurdu.

Sırbistan’ın başantrenörü Giovanni Guidetti’nin, A Milli Takım’ı çalıştırdığı dönemde Örge’yi milli takım kadrosuna çağırmaması tartışma konusu olmuştu. Guidetti’nin ayrılığı sonrası milli formaya kavuşan Örge, Avrupa şampiyonu olan takımın en kilit oyuncularından biri haline geldi.

Final sonrası duygularını TRT Spor mikrofonlarına anlatan Örge, sitem dolu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“O kadar çok duygu var ki… Hangisinden başlayayım! Herkesle gurur duyuyorum. Yanımızda olan, destek veren herkese teşekkürler. Bana ‘savunma bakanı’ dendi, bu Fenerbahçe’de dendi. Şimdi ‘Milli Savunma Bakanı’ oldum. Benim yeniden doğuşum Fenerbahçe’de başladı. Kulübüme teşekkür ediyorum”

“BABA BURDAYIM BABA”

“Aileme teşekkür ediyorum. Babama teşekkür ediyorum. Bu takım ne zaman başarılı olsa babam ağlayarak ‘Kızım sen de bir gün orada olacaksın’ dedi. Baba buradayım baba! Tarih yazarken buradayım! Eminim ki tüm Türkiye bizim gibi ağlıyordur.”

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