Global Espor Oyunları 2022’de İstanbul’da!

Esporu geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlayan, dünya üzerinde 100’ü aşkın federasyonu bünyesinde barındıran Global Espor Federasyonu (GEF) bu yıl tarihteki ilk Global Espor Oyunları’nı (GEG) Singapur’da gerçekleştirdi. Dünyadaki espor paydaşlarının bir araya geldiği etkinlikte, Global Espor Oyunları’nın 2022’de İstanbul’un ev sahipliğinde düzenleneceği açıklandı.

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Türkiye'de espor eğitimi veren ilk kurum olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, küresel bir espor etkinliği düzenlemeye hazırlanıyor. Gençleri merkeze alan yaklaşımı ve yenilikçi vizyonu ile esporun yükselişini yakından takip ederek Türkiye'deki esporcuların gelişimine katkı sunmak için çalışan Spor İstanbul, GEG2022'yi İstanbul'da gerçekleştirmek için başlattığı girişimlerin karşılığını aldı.

GEF ile yaklaşık iki yıldır süren görüşmeler olumlu sonuçlandı. GEF, GEG'in ikincisi olarak tarihe geçecek GEG2022'nin gelecek yıl Aralık ayında İstanbul'un ev sahipliğinde düzenleneceğini resmen duyurdu. Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Singapur'da gerçekleştirilen GEG2021'e Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Ali Kiremitçioğlu ve Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir ile birlikte katıldı.

GEG2021, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Britanya, Arjantin, Brezilya ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere birçok farklı ülkeden esporcuları buluşturdu. GEG2021'de eFootball22, Street Fighter ve DOTA 2 turnuvaları yapıldı. GEF, etkinliğin son gününde esporcuların gelecek yıl İstanbul'un ev sahipliğinde bir araya geleceğini bildirdi. GEG, İstanbul'da gerçekleştirilecek etkinliğin ardından 2023'te Riyad, 2024'te Çin, 2025'te BAE, 2026'da ise ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

GEF ve GEG Nedir?

16 Aralık 2019’da Singapur’da kurulan Global Espor Federasyonu (GEF), dünyanın espor topluluğu için bir organizasyon oluşturma vizyonundan hareketle dünya çapında 100’den fazla üye federasyonun üyeliğiyle oluştu. 25’ten fazla stratejik ve ticari ortağı olan GEF, misyonunu yerine getirmeye ve espor ve katılımcıları için potansiyeli en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak için espor endüstrisinden paydaşları bir araya getiren kapsayıcı bir platform üzerine kurulmuştur. Global Espor Oyunları (GEG), GEF'in en büyük etkinliğidir.