SPOR
Spor Haberleri - Diğer Sporlar

Görkem Polat Avrupa şampiyonu

Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nın ikinci gününde Görkem Polat Avrupa şampiyonu oldu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Görkem Polat Avrupa şampiyonu

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Avrupa Ümitler ve Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nın ikinci gününde ümitler kategorisinde 4, yıldızlar kategorisinde ise 8 sıklette müsabakalar yapıldı.

Türkiye, günü 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Ümitler kategorisinde erkekler 54 kiloda Görkem Polat, altın madalyanın sahibi olurken, kadınlar +73 kiloda Aysel Nur Sağlık bronz madalya kazandı. Yıldızlar kategorisinde kızlar 59 kiloda Ceren Çetinel gümüş madalya elde etti.

Şampiyonanın üçüncü gününde ümitler kategorisinde 4, yıldızlar kategorisinde ise 6 sıklette müsabakalar yapılacak.

Altın Avrupa Estonya Sağlık Türkiye