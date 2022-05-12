Greg Norman’dan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kan donduran sözler: Herkes hata yapabilir

Avustralya'nın efsane golfçüsü Greg Norman, Suudi Arabistan tarafından fonlanan bir turnuvanın başına getirildikten sonra, İstanbul'da işlenen Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili şaşkına çeviren açıklamalar yaptı.

Sozcu.com.tr

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Golfte eski dünya 1 numarası Greg Norman, LIV Golf Invitational turnuvası için düzenlenen basın toplantısında, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’daki başkonsoloslukta katledilmesiyle ilgili “Hepimiz hatalar yaptık” diyerek akıllara durgunluk veren sözler sarf etti.

Avustralyalı Norman, Suudi Arabistan tarafından finanse edilen ve sekiz etkinliğe ev sahipliği yapacak 255 milyon dolarlık LIV Golf Invitational Series’in başına getirildi. 9 Haziran’da Londra yakınlarındaki Centurion Club’da başlayacak olan turnuvanın basın toplantısında konuşan Greg Norman, Ekim 2018’de katledilen Cemal Kaşıkçı hakkında konuştu.

Kaşıkçı, İstanbul’daki Suudi konsolosluğuna girdikten sonra öldürüldü ve geçen yıl bir ABD raporu, Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın Washington Post’ta çalışan Kaşıkçı’yı öldürme veya yakalama operasyonuna onay verdiğini iddia etti. Suudi hükümeti, veliaht prensin yaşanan olaylarla ilgili bağlantısı olduğunu reddetti ve rapordaki kanıtları da kabul etmedi. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm yetkililer cinayetten Suudileri sorumlu tutarken, geçtiğimiz haftalarda davanın kapatılmasına ve Suudi Arabistan’a devredilmesine karar verildi.

“HERKES HATA YAPABİLİR”

Konu hakkında gazetecilere demeç veren Greg Norman, “Suudi Arabistan, Kaşıkçı ve insan haklarıyla ilgili tüm bu şeyler hakkında konuşun elbette, ama aynı zamanda ülkenin kültürünü değiştirmek için yaptığı iyi şeylerden de bahsedin. Herkes hata yapabilir” ifadelerini kullandı.

Önemli olanın hatalardan dersler çıkarmak olduğunu savunan Norman, “Herkes bu hikaye hakkında konuştu değil mi? Bakın, hepimiz hatalar yaptık ve bu hatalardan bir şeyler öğrenip ileride bunları nasıl düzeltebileceğimizi öğrenmeliyiz” şeklinde konuştu.

Norman, bu ay etkinliğin 2 milyar dolar değerinde ekstra fon sağladığını da açıkladı.

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