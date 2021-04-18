Gül Kader Şentürk: Şampiyon rakibimi yenince ‘Ben de yapabilirim’ dedim

Türk kadın judosunun başarılı isimlerinden Gül Kader Şentürk, Sözcü HaftaSonu'na konuk oldu ve hedeflerinden bahsetti. 1996'da Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğan Gül Kader, 5 kız kardeşin en küçüğü. Milli sporcu, judoya nasıl başladığını şu sözlerle anlattı:

“Uzak Doğu sporları küçükken ilgimi çekiyordu. Eski Türk filmlerinden sürekli görüyordum, o yaşlarda merak ediyordum, o yüzden judoyu tercih ettim. Judoda hem beden hem de mantalitenin hep dinç olması gerekiyor. Bu yüzden birçok spora göre daha zor bir spor olduğunu düşünüyorum.”

Son olimpiyat şampiyonu Arjantinli Pareto'yu yendin. O maçı anlatır mısın?

Evet. Benim de hiçbir farkım olmadığını hatta daha iyi olduğumu ve olimpiyatta en üst basamakta yer alabileceğimi hissettiren bir galibiyetti. Olimpiyat için kendime güvenim daha da arttı. Daha önce yine maç yapmıştım ve küçük bir hatayla kaybetmiştim. Bu maçta yeneceğime çok inanmıştım. Kafamda düşündüğüm ve kurguladığım taktikler sonucunda maçı kazandım.

Gül Kader'in yeni hedefi ve başarmak istedikleri neler?

En büyük hedefim Tokyo Olimpiyatları'na gidip orada ülkemi en güzel şekilde temsil edebilmektir. Ama ilk hedeflerim yapılacak olan Avrupa Şampiyonası Grand Slam müsabakası ve Dünya Şampiyonası maçlarında altın madalya kazanarak olimpiyatlara gidebilmektir.

Olimpiyatlar Gül Kader Şentürk için ne ifade ediyor?

Olimpiyat her sporcunun hayalidir. Benim de hayalim ve hayattaki en büyük hedefim. Oraya giderek İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum ve judo tarihine kadınlarda ilk altın madalya alarak tarihe geçmek istiyorum.

Gül Kader, en çok neyi sever, en çok nelerden nefret eder?

En çok madalya aldığım başardığım anlardaki hazzı seviyorum. Büyük çalışmalar sonrası küçük hatalarımla kaybettiğim maçlarımdan sonraki anlardan nefret ediyorum.

Türkiye'de kadın olmak zor, kadın sporcu olmak daha zor?

Kadınlarımız her zaman baştacıdır, yuvayı yapandır. Ülkemizin ve bütün dünyanın kadınlarına, kadın sporcularına ihtiyacı vardır. Kadının gücü, dünyanın gücüdür.

İmkânın olsa, en çok kiminle tanışmak, ne sormak veya ne konuşmak istersin?

Naim Süleymanoğlu'yla tanışmak isterdim. Ve hayatındaki onca zorluğa rağmen pes etmeden bu kadar güzel başarıları kazanırken psikolojik olarak nasıl bu kadar güçlü kalabildiğini sormak isterdim.

Sizi en çok sevindiren an ve en çok üzen an hangisi desem?

Beni en çok sevindiren an gençlerde ilk Avrupa üçüncüsü olduğum zaman. En üzücü anım madalya maçlarını kaçırıp beşinci olduğum her maç sonu.

BİRÇOK SUÇLU SERBEST BIRAKILIYOR

Genç sporcu, Türkiye'deki kadın cinayetlerinin sürekli artmasıyla ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi:

“Cinayetler durmuyor. Çünkü birçok suçlu serbest bırakılıyor. Ülkemiz yönetiminin bu kadın şiddeti konusunda farklı bir sistem getirmesi gerekiyor. Böyle devam ederse bütün özgüveni olmayan şiddete meyilli erkekler kadınlara şiddete devam eder. Farklı bir ceza yönetmeliğinin getirilmesi düşüncesindeyim.”