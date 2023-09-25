Güreşin yeni dünya şampiyonları

Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli güreşçiler Buse Tosun Çavuşoğlu ve Ali Cengiz, kariyerlerindeki en önemli başarıya ulaştı. Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ise unvanlarını kaybettiler.

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Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’da 16-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen 2023 Dünya Şampiyonası’nda 30 milli güreşçi mindere çıktı. Türkiye, 2024 Paris Olimpiyatları öncesindeki son Dünya Şampiyonası’nda 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı.

Milliler; grekoromen stilde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz, kadınlarda 1 altın, erkekler serbest stilde ise 2 bronz madalya elde etti.

Ay-yıldızlı güreşçilerden Buse Tosun Çavuşoğlu ve Ali Cengiz altın, Rıza Kayaalp gümüş, Taha Akgül, Feyzullah Aktürk, Selçuk Can ve Enes Başar bronz madalya aldı.

6 OLİMPİYAT KOTASI

Organizasyonda 18 olimpik sıkletin 6’sında ilk 5’e girmeyi başaran milli güreşçiler, Türkiye’ye 2024 Paris Olimpiyatları kotası kazandırdı.

Erkekler serbest stilde Taha Akgül (125 kilo) ve 5. olan İbrahim Çiftçi (97 kilo), kadınlarda Buse Tosun Çavuşoğlu (68 kilo) ve 50 kiloda 5. sırayı elde eden Evin Demirhan Yavuz, grekoromen stilde ise Ali Cengiz (87 kilo) ve Rıza Kayaalp (130 kilo), olimpiyat kotası aldı.

BUSE’DEN RAKİPLERİNE GÖZDAĞI

Kadınlar 68 kilo finalinde Moğolistan’dan Delgermaa Enkhsaikhan’ı tuşla yenen 27 yaşındaki Buse Tosun Çavuşoğlu, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

Dünya şampiyonalarında daha önce 2 bronz madalyası bulunan Buse, bu kez rakiplerine büyük üstünlük sağladı. Üç maçını tuşla, 1 karşılaşmasını da teknik üstünlükle kazanan milli güreşçi, dünya şampiyonu olarak olimpiyatlar öncesinde rakiplerine gözdağı verdi.

KAPANIŞI ALİ CENGİZ ALTINLA YAPTI

Stark Arena’da düzenlenen şampiyonada son madalya müsabakası grekoromen stil 87 kiloda Ali Cengiz ile Macar David Losonczi arasında yapıldı.

Final müsabakasında rakibini 8-7 yenerek mutlu sona ulaşan 27 yaşındaki Ali, Buse gibi ilk kez dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı. Geçen yıl yine Belgrad’da yapılan Dünya Şampiyonası’nda ve bu yıl Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü olan Ali, bu kez güçlü rakipleri geride bırakarak kürsünün zirvesine çıktı ve İstiklal Marşı’nı dinletti.

TAHA VE RIZA, İRANLI GÜREŞÇİLERE YENİLDİ

Türkiye’nin en önemli altın madalya umutları olan tecrübeli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, İranlı rakiplerine yenilerek son dünya şampiyonu unvanlarını kaybetti.

Kariyerinde 1 olimpiyat, 3 dünya ve 10 Avrupa şampiyonluğu bulunan Taha, erkekler serbest stil 125 kilo yarı finalinde, favori isimler arasında gösterilen İranlı Amir Zare’ye 4-0 mağlup oldu. Geçen yıl 3. dünya şampiyonluğunu elde eden Taha, üçüncülük maçında Macar Daniel Ligeti’yi 5-0 yenerek bronz madalyayla yetindi. Yarı finalde Taha’yı yenen İranlı Zare, finalde Gürcü Geno Petrıashvili’yi de geçerek altın madalyayı boynuna taktı.

Türkiye’nin 5 kezle en fazla dünya şampiyonluğu yaşayan güreşçisi Rıza Kayaalp ise grekoromen stil 130 kilo finalinde bir başka İranlı güreşçi Amin Mirzazadeh’e kaybetti. Finalde 2-0 öne geçmesine rağmen son saniyelerde üstünlüğünü koruyamayan Rıza, gümüş madalyada kaldı. Rıza Kayaalp’in kariyerinde 12 Avrupa şampiyonluğu ile 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 3 olimpiyat madalyası da bulunuyor. Milli güreşçi, 2024 Paris Olimpiyatları’nda kürsünün zirvesinde yer alarak kariyerini noktalamayı amaçlıyor.

Öte yandan, geçen yıl dünya şampiyonluğu yaşayan isimlerden Burhan Akbudak bronz madalya maçını kaybederken, Yasemin Adar Yiğit sakatlığı nedeniyle organizasyonda yer almadı.

TÜRKİYE GEÇEN YIL 4 DÜNYA ŞAMPİYONU ÇIKARMIŞTI

Türkiye, yine Belgrad’ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 4 altın ve 4 bronz olmak üzere 8 madalya elde etmişti.

Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Yasemin Adar Yiğit ve Burhan Akbudak altın madalyaya uzanırken, Selçuk Can, Yunus Emre Başar ve Ali Cengiz bronz madalya almıştı.

Üçüncülük müsabakasını kaybeden Soner Demirtaş, daha sonra İtalyan Frank Chamizo Marquez’in yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle ceza alması nedeniyle bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Türkiye, geçen yılki Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stilde takım halinde şampiyonluğa ulaşmıştı.

Bu yıl grekoromen stilde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Türkiye, bu kategoride takım halinde 93 puanla üçüncü sırayı aldı.

2023 Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stilde 120 puanla Azerbaycan, erkekler serbest stilde 148 puanla ABD, kadınlarda ise 195 puanla Japonya şampiyon oldu. (AA)