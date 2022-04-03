Güreşte bir altın madalya da Murat Fırat’tan!

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bir altın madalya da Murat Fırat'tan geldi.

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Türkiye, Macaristan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 7’nci altın madalyasını 67 kiloda milli sporcu Murat Fırat ile kazandı. Milli güreşçi, finalde ev sahibi ülkenin sporcusu Krisztian Vancza ile mindere çıktı. Güçlü rakibini 3-1 yenen Murat Fırat, altın madalyanın sahibi oldu.

HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Müsabakanın ardından basın mensuplarına konuşan Fırat, kendisi için zorlu bir müsabaka olduğunu ifade ederek, “Ülkeme altın madalya kazandırdım, şükürler olsun rabbime. Herkese teşekkür ediyorum. Hedefim dünya şampiyonluğu. Beni yetiştiren hocalarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Madalyam beni destekleyen herkese armağan olsun” dedi.

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