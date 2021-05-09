Harvard’dan olimpiyata

Türkiye’nin sporcu fabrikası Fenerbahçe'nin yüzme şubesinden 3 isim olimpiyat A barajını geçerek Tokyo vizesi aldı. Bu yüzücülerden birini, diğerlerinden ayıran bir özellik var. 2019 Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 kelebekte bronz madalya alan Ümitcan Güreş, dünyanın prestijli üniversitelerinden Harvard'da okuyor.

Ekonomi eğitimi alan 22 yaşındaki milli sporcu, olimpiyat heyecanını, okul ve sporu bir arada nasıl yürüttüğünü SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı.

SATRANÇ DEĞİL, YÜZME

“6 yaşımda satranca, 7 yaşımda yüzmeye başladım. 9 yaşımda yüzmede 3 dalda Türkiye şampiyonu, satrançta küçükler İstanbul şampiyonu oldum. Satranç mı yüzme mi ikileminde kazanan yüzme oldu. 14 yıldır yüzmeye devam ediyorum. 11 yaşımda itibaren haftada 9-10 antrenman yapıyorum. 16 yaşımda kısa adı EYOF olan Avrupa Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katıldım ve 100 kelebekte final yüzdüm. 18 yaşımda Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 50 kelebekte şampiyon oldum. Bu, Derya Büyükuncu ve Ediz Yıldırımer'in ardından ülkemize erkeklerde getirilen üçüncü altın madalyaydı. Sprinter olarak alınan ilk altın madalyaydı. Aynı yıl 50 kelebekte dünya beşincisi oldum.”

FEDAKARLIKLAR ŞART

“A barajını geçene kadar üzerimde inanılmaz baskı vardı. Baskı, büyük bir rahatlamaya döndü. Havuzdan çıktığımda antrenörüm ile sarmaş dolaş olduk, bana tribünleri işaret etti. Anne ve babamı gördüm. Şoka girmiştim. Özel izinle yarışımı izlemeye gelmişlerdi. Sevinç gözyaşları ile kutladık.

Profesyonel anlamda spor yapmak çok zor. Yüzme ekstra zor. Her sabah 05.30'da antrenmanlarımız oluyor. Bunu yaklaşık 8-9 yıldır yapıyorum. Ortaokuldayken başladım, lise ve üniversitede de devam ediyor. 18 yaşına gelene kadar babam beni getirip götürürdü ve sabahları 05.00'te kalkıyorduk. Babam beni antrenmana götürürdü, antrenmanın bitmesini beklerdi, ardından okula götürürdü, sonra okuldan alırdı vs. Kendi işi de vardı, o arada bana zaman ayırırdı.”

DÜŞÜŞ, MOTİVE EDİYOR

“Ben çok hırslı bir karaktere sahibim. Hatta bazen kendimi kaybettiğim an bile olabiliyor. O yüzden bence başarının en büyük sırrı bu. 2019'DA performans olarak şu andaki seviyemden çok daha üstün durumdaydım. Araya pandemi girdi. Süreci çok iyi yönetemedim; antrenman eksiğim oldu, uyku düzenim bozuldu, kilo aldım. Aralık ayında Türkiye Şampiyonası vardı. Kötü yüzdüm. Daha çok hırslanmamı sağladı. Düşüşler beni daha çok motive ediyor.”

SPORCUYA VERİLEN DEĞER

“ABD'de Harvard Üniversitesi'nde okuyorum. Yüzme sayesinde kabul edildim. Amerika'ya gittikten sonra fark ettiğim iki şey oldu. Birincisi, sporcuya verilen değer ve bu, herhangi bir okul için geçerli. Derslerle alakalı bir sorunum olduğu zaman hocalar çok anlayışla karşılıyor ve sana farklı bir alternatif sunuyorlar.

Türkiye’de ise böyle bir şey maalesef yok. Ben ortaokulda da lisede de aynı şekilde yüzüyordum, aynı sorunları yaşadım. Bazı hocalarım anlayışla karşılarken bazıları karşılamıyordu. Yüzme onlar için bir hobi gibi gözüküyordu.”

İKİNCİ SENE BİTTİ

“Spor sayesinde üniversitelerin kapıları açılıyor. Lisedeyken Türkiye'de üniversite okumak istemediğime karar verdim. Amerika'daki okullara ‘mail' attım. O kadar zorlu bir süreç değildi. Harvard Üniversitesi'nden geri dönüş oldu. Birkaç kez Skype üzerinden görüştük. Antrenman programları ve okulun eğitimi hakkında bilgiler verdiler. Yaklaşık 2-3 aylık iletişim sürecimiz oldu. Ardından sınav notları ve akademik gerekliliklerin ardından okula kabul edildim. İkinci senem bitti. Pandemiden dolayı 1 sene dondurdum, eylülde tekrar geri dönmeyi planlıyorum.”

TAKIM ÇALIŞMASI

“Yüzme bireysel bir spor ama şu an eğitim aldığım Harvard Üniversitesi'nde yüzme ‘takım' için yapılıyor. Tüm sporcular kendileri için değil takımın başarısı için yüzüyorlar. Ve bu, başarıyı artırıyor.

Bu yıl antrenörümüz bu fikri Fenerbahçe'de de uygulamaya çalıştı. Bunda da oldukça başarılı oldu. Milli takım seçme yarışlarında tüm sporcular farklı kulüplerden olmalarına rağmen katılan tüm sporculara sonsuz destek verdiler. Bu, Türk yüzmesi adına sevindirici bir gelişme.

Başarımın arkasında çok büyük bir takım çalışması ve dayanışması var. Kulübüm Fenerbahçe ve Türkiye Yüzme Federasyonu bana sonsuz destek veriyor. Fenerbahçe ve Harvard'daki antrenörlerim, kondisyonerimiz, fizyoterapistimiz, psikoloğumuz. Hepsine emekleri için teşekkür ediyorum.”

ÖNCELİK BELLİ: YÜZME

“Önceliklerim arasında yüzmeyi ilk sıraya koydum. Başarılar devam ettiği sürece yüzmeye devam etmek istiyorum. Özetle, minimum 2024 Olimpiyatları'na kadar yüzmeyi hedefliyorum.

Gerek Avrupa üçüncüsü olduğumda gerek olimpiyat A barajını geçtiğimde yöneticimiz Ozan Korman Tarman (O da Harvard mezunu) bana ulaştı. Güzel bir iletişim kurduk. Kendisi bana kariyer açısından da çok güzel tavsiyelerde bulunuyor. Onu kendime örnek alıyorum.”

BAYRAĞIMIZ DALGALANACAK

“Geçmiş yıllarda yüzmede Avrupa ve Dünya şampiyonalarına sadece katılmak hedefti. Fenerbahçe ile bunu ‘Katılmış olmak için değil, yarışmak için gidiyoruz' olarak değiştirdik. Artık hedefimiz en azından final yüzmek ve madalya ile dönebilmek. Önümüzde Avrupa Yüzme Şampiyonası var. Final yüzmek ve bir madalya kazanmak ilk hedefim. Ardından temmuz sonunda Tokyo Olimpiyatları'nda final, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ise madalya almayı hedefliyorum. Ve şunu vurgulamak istiyorum: Bayrağımızı olimpiyatlarda gururla dalgalandıracağız!”