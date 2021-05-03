Havuzda corona skandalı! Başkan pozitif çıktı, corona çıkan sporcu arttı!

80 kulüpten 400 sporcunun katılımıyla 22-25 Nisan’da Edirne Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri’ne, Federasyon (TYF) Başkanı Erkan Yalçın’ın ‘Covid-19 testi’ damga vurdu. Yalçın’ın, yanında getirdiği oğlu ile birlikte corona virüsü testinin pozitif olduğu ortaya çıktı. Başkan Yalçın’ın, 2 gün kaldığı Edirne’den döndükten sonra Ankara Şehir Hastanesi’nde 27 Nisan’da yapılan testi pozitif çıktı.

İKİNCİ KEZ POZİTİF

Oğlu ile birlikte izolasyona alınan Yalçın’ın, başında olduğu TYF’nin protokollerine uymayıp organizasyona test yaptırmadan katıldığı iddia edildi. Çok sayıda kişiyle temas etmesi dikkat çeken TYF Başkanı, Ağustos 2020’de de hastalığı geçirmişti. Şampiyonanın ardından sporcu ve antrenörlere yapılan testlerde ise olimpiyata katılacak 2 milli yüzücüde Covid-19 belirlendi. Ardından bu sayı 6’ya çıktı. Bazı sporcuların ailelerinin testleri de pozitif çıktı. Bu sporcuların 10 Mayıs’ta başlayacak Avrupa Şampiyonası’na katılıp katılmayacakları belirsiz.