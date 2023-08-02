Havuzda yine boğulduk!

Türk yüzmesinin kaderi Fukuoka'daki Dünya Şampiyonası'nda yine değişmedi. Ay-Yıldızlı takım tek finalini, erkekler 100 kurbağalamada 8. olan Berkay Ömer Öğretir ile görebildi.

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Dünya Su Sporları Şampiyonası, Japonya'nın Fukuoka kentinde, 195 ülkeden ve mülteci takımından 2 bin 392 sporcunun katılımıyla 14-30 Temmuz'da düzenlendi. 226 madalya 30 ülkeye dağıldı.

Türk sporcular geleneği bozmadı. Final yüzmeyi başaran tek sporcumuz Berkay Ömer Öğretir, erkekler 100 kurbağalamada 8. sırayı aldı; 200 kurbağalamada elemeleri geçemedi. 50 kurbağalamada yarı final yüzüp 13. olan Emre Sakçı, 50 serbest ve 50 kelebekte 53. ve 56. sırayı aldı. 100 ve 200 sırtüstü ile 200 bireysel karışıkta Berke Saka elemelerde takıldı. Baturalp Ünlü 200 serbestte 48. oldu.

Kadınlarda Deniz Ertan 400 ve 800 serbestte elemelerde kaldı. Merve Tuncel, gençlerdeki dünya şampiyonluklarını büyüklere taşıyamadı; 400, 800 ve 1500 serbestte 26, 22 ve 24. olabildi. Artistik yüzmede Ece Üngör bireysel finalinde yarışıp 10. sırayı aldı.

10 DÜNYA REKORU

Fukuoka’da 6 disiplinde (yüzme, açık su yüzme, artistik yüzme, atlama, kule atlama, sutopu) 75 yarışma düzenlendi. Çin; 20 altın 8 gümüş 12 bronzla 40; Avustralya 15 altın 9 gümüş 6 bronzla 30; ABD 7 altın 22 gümüş 15 bronzla 44 madalya aldı. Avustralya, 10 dünya rekorunun kırıldığı yüzmede 13 altınla en başarılı ülke oldu.