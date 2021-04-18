Hayal gerçeğe dönüşecek

Türkiye’nin ‘dünya şampiyonu' unvanlı sporcularından biri Serap Özçelik Arapoğlu… Sıkletinde (Kumite +50) ondan daha iyi karateci yok. 2021'de sayısız başarılarına yenisini eklemeye çalışacak. En önemlisi de olimpiyat. Karate, Tokyo'da ilk kez oyunlarda yer alacak ve 33 yaşındaki milli sporcumuz, şampiyonluk kovalayacak. SÖZCÜ'ye 2018'de konuk olan Serap'la 3 yıl sonra hayatında neler değiştiğini ve Tokyo hazırlıklarını konuştuk.

3 yılda fazla bir şey değişmedi herhalde hayatında…

Evet aynı şekilde devam ediyor hayatım. Sadece pandemi sebebiyle müsabaka yoğunluğumuzda azalma oldu.

2020'de pandemi nedeniyle oyunlar ertelendiğinde hayal kırıklığı yaşadın mı?

Pandemi ilk hayatımıza girdiğinde aklımdaki ilk düşünce şuydu: Olimpiyatlar yapılsa adil olur mu? Çünkü bazı ülkeler tam kapanmadaydı. Biz yine antrenmanlarımıza devam edebiliyorduk. Ertelenme adil oldu. Açıkçası performansımın zirvesindeydim ve olimpiyatlara tam gaz gidecektim! Hızımı sıfırlamak iyi oldu diyemem ama şunu söyleyebilirim: Yıllardır bu anı bekliyorduk. Sadece hayallerim 1 yıl ertelendi.

11 AY KAMPTAYIZ

Olimpiyat kotası ile ilgili sorunun yok.

Pandemi nedeniyle birçok müsabaka iptal oldu. Ben kotayı aldım ama olimpiyatlara hazırlanırken ne durumdayım diye kendimi görebilmek açısından her müsabaka benim için önemli. İlk deneyimimizi 1 yıl sonra mart ayında İstanbul'da gerçekleştirdik. Müsabaka yapmayı özlemişim, bunu anladım.

Nasıl hazırlanıyorsun Tokyo'ya?

Avrupa ve Dünya şampiyonalarına göre olimpiyat sürecinde antrenmanlarımızın yoğunluğu ve şiddeti arttı. Yılın 11 ayını kampta geçiriyoruz. 2 gün çift, 1 gün tek antrenman programlamamız oluyor. Sadece pazartesi dinlenme. Genel kuvvet, çabukluk, patlayıcı kuvvet, kardiyo ve tabii ki karate antrenmanlarımız. Her antrenman en az 2 saat sürüyor ve günde 4 saat çalışıyoruz.

6 MAÇ OLACAK

Dünya şampiyonalarında 7, Avrupa şampiyonalarında 5 maç yapıyorsun, final dahil. Olimpiyatta durum ne?

Olimpiyatta iki grup olacak. Bizim ‘pull' sistem dediğimiz, herkes kendi arasında dövüşecek. 4 müsabaka ediyor. Gruptan 1. ve 2. çıkan, karşı gruptakiyle çapraz eşleşecek ve 5. maçını yapmış olacaksın. Kim kazanırsa finale kalacak ve toplamda 6 maç yapmış olacaksın.

Sıkletinde kaç sporcu var? En önemli rakiplerin kimler?

9 sporcu ve dünyanın en iyileri. Olimpiyata kota almış sporcunun zayıf olması beklenemez. Hepsini ciddiye almalıyım. Ev sahibi Japon rakibim dünya şampiyonu, tabii ki avantajı olacaktır. Hem fiziksel hem zihinsel olarak güçlü olan yarışı rahatlıkla götürür.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL

Serap için olimpiyattaki başarı ölçüsü ne?

Ortaya koyduğum performans ve mücadele, başarı ölçüsüdür. En büyük amacım, oraya gittiğim zaman kendimi ve ülkemi layıkıyla temsil edebilmek. Karate branşını herkese sevdirmek.

Kaç kotamız var Tokyo'ya?

Şanssızlığımız sıkletlerin birleştirilmesi oldu. Normalde 12 sıklet varken 8'e düşürüldü ve olimpiyat, birçok karateci için hayal oldu. Şu an 4 kota aldık. Mayısta Paris'te kalifikasyonlar yapılacak. 8'de 8 yapabiliriz.

ÇAYINA TURNUVA!

Karate, Türkiye'nin uluslararası alandaki en başarılı 2-3 bireysel branşından biri. Nedir sırrı?

Bence temelden gelen eğitim ve disiplin. Çünkü karateye ilk başladığımız zaman işimizin ne kadar saygı gerektirdiğinin farkına varıyoruz. Küçük yaşta bu disiplini kazanan sporcular zaten başarılı oluyor.

Eşin de sporcu. Kamplar dışında neler yapıyorsunuz? Ev işleri ile arası iyi mi?

Kamplar dışında eğlenceli vakit geçiriyoruz. Çayına PlayStation turnuvası yaparız. Kaybeden servisi yapar! İstişare çok yaparız müsabakalar hakkında. Eşim, mentorum diyebilirim. Bu açıdan çok şanslıyım. Ev işleriyle de arası iyi. Yani bir arkadaşımı gözüm kapalı evime götürebilirim!

KARATE KÖTÜLERE KARŞI KORUMUYOR

2018'deki röportajımızda kadınların korunmaya ve kollanmaya ihtiyaç duyduğunu söylemiştin. Maalesef bu konuda işler düzelmiyor.

Caydırıcı ceza gerekiyor. Çok üzülüyorum gerçekten, kayıp giden hayatlara. Keşke ‘Karate sizi kötülere karşı yüzde 100 korur' diyebilsem. Ne yazık ki öyle bir şey yok. Eğitim ailede başlar. Hiçbir canlıya zarar vermememiz gerektiğini, bir çiçeği koparırken bile içimizin sızlaması gerektiğini öğrenebilsek ailemizden keşke… Vicdan sahibi olabilsek… Allah kötü insanlardan korusun ve fırsat vermesin. Bu konuda elimizden bir şey gelmediği için çaresiziz.

“İSTANBUL BBSK HARİKA BİR KULÜP”

“Pandeminin ilk dönemlerinde evde antrenman yapıyorduk. Sonrasında tesis gerekiyordu ve eski kulübüm bu konuda yetersizdi. Olimpiyatlara hazırlanan bir sporcu olarak antrenman verimliliğimin artması gerekiyordu. Ben de işini gerçekten profesyonelce yapan eski kulübüme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne (İBBSK) geri döndüm. Tesisler zaten inanılmaz. Bir sakatlığın olduğu zaman doktor, fizyoterapist aramak zorunda değilsin. Beslenmene dikkat eden diyetisyenin bile var. Bu imkânlardan çok güzel şekilde faydalanabiliyoruz. Yönetim anlamında da gerçekten çok ilgililer. Bizimle aynı heyecanı yaşıyorlar.”

MADALYA KOLEKSİYONU

1 dünya şampiyonluğu (2014), 1 dünya ikinciliği (2018), 1 dünya üçüncülüğü (2012); 2 ‘takım' dünya üçüncülüğü (2012, 2014)…

(Bireysel ve takım) 6 Avrupa şampiyonluğu, 3 Avrupa ikinciliği, 7 Avrupa üçüncülüğü…

Dünya Oyunları'nda 1 altın 1 bronz, Avrupa Oyunları'nda 1 altın 1 gümüş, Akdeniz Oyunları'nda 1 altın 1 bronz…