Hayrunnisa Gürbüz’den büyük başarı

Toplamda 35 ülkeden bin sporcunun katıldığı 3. Multi European Games Turnuvası’nda, Hayrunnisa Gürbüz önemli bir başarıya imza attı. 37 kg yıldızlar kategorisinde mücadele eden Hayrunnisa Gürbüz, rakiplerini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu ve bu kategoride altın madalyayı almaya hak kazandı. 33 kg yıldızlar kategorisinde yarışan Defne Tanrıverdi ise Ukraynalı rakibine yenilerek turnuvaya veda etti.

16 Haziran'a kadar devam edecek olan 3. Multi European Games Turnuvası’ndaki diğer sporcular Ömer Faruk Dayıoğlu ve Aleyna Şenyurt'un sonuçları 12 ve 13 Haziran'daki müsabakalarının ardından belli olacak. Şirket; basketbol, eskrim, yüzme, atletizm, güreş, badminton gibi alanlarda toplamda 39 ilde ve 33 branş olmak üzere yaklaşık 6 bin sporcuya destek veriyor.