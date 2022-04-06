Hedef Dünya Şampiyonası

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 1 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya kazanan İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü güreşçileri Dünya Şampiyonası’nda da zirveyi hedefliyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kemal Kamal, gümüş madalya kazanan Yunus Emre Başar ile bronz madalya kazanan Burhan Akbudak, Ahmet Uyar ve Osman Göçen, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile bir araya geldi. Sporcular hedeflerini aktarırken Keleş de tebriklerini iletti.

Fatih Keleş: 17 madalya ile bir ilke imza attık

Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki maçları yerinde izlediğini ve güzel anlar yaşadıklarını aktaran İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Macaristan'da güreşe ilgi duyan gençlerin de olduğunu aktardı. Keleş, “İyi bir atmosferdi, Türkiye açısından tarihimizde en fazla madalya kazandığımız Avrupa Şampiyonası oldu. Bugüne kadar en fazla 16 madalya kazanmışız, bu şampiyonada milli takım 17 madalya ile bir başarıya imza atmış oldu. Kadınlarda 4 madalya elde ettik, serbest stilde erkeklerde 6 madalya elde ettik. Grekoromende de 7 madalya kazandık. Burada kulübümüzün sporcularının da katkıları büyük, 5 madalya kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum. Çok heyecanlı, çok keyifli maçlar yaşandı. Talihsizliklerle de bazı madalyalar elimizden kaçmış oldu ama güzel müsabakalar oldu. Bundan sonraki turnuvalarda bu bir vesile olacak. Önümüzde Dünya Şampiyonası var, oraya hazırlanacağız” dedi.

Cenk İldem: Türk güreşinin lokomotifi olmuş kulüp

İBB Spor Kulübü Antrenörü Cenk İldem ise “Şampiyonaya takım ortamını oluşturup da gitmiştik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Türk güreşine her zaman büyük hizmetler yapmış, bu işin lokomotifi olmuş kulüptük. Güreş dediğiniz zaman ülkede çok büyük beklenti var. Madalyanın en üst basamağında olmak için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kemal Kamal: En büyük hayalim Olimpiyat altını

Avrupa Şampiyonası'nda 60 kiloda altın madalya kazanan Kemal Kamal, 3. finali sonrası ilk altın madalyasını aldığını ve gurur duyduğunu ifade etti. Kamal, “İlk madalyam olduğu için çok büyük mutluluk yaşadım. Çünkü bunu çok bekledim. Bundan önce 2 sene üst üste final yapıp, ilk finali 5-5'ten, ikincisini de 3-1'den kaybetmiştim. Çok mutluyum, bu ilk madalyam. Büyükler Dünya Şampiyonası var. Önümüzde uzun bir süre var. Bu şampiyonada eksiklerimi analiz edip, o eksiklerimi kapatmaya çalışacağım. Çünkü Dünya Şampiyonası bir nevi Olimpiyat provası gibi olacak. Çok zor bir turnuva olacak, çünkü rakiplerim şampiyon olduğum için beni yenmek için elinden geleni yapacaklar. Her sporcunun hayalidir Olimpiyat. Benim de en büyük hayallerimden biri Olimpiyat altın madalyası almak. 2020 Olimpiyatlarına katıldım, orada çok büyük tecrübe kazandığımı düşünüyorum, o tecrübenin kazandırdığı şeylerle bu Avrupa Şampiyonası'nı kazandım” şeklinde konuştu.

Yunus Emre Başar: Hayalini her sene kuruyordum

77 kiloda gümüş madalya kazanan Yunus Emre Başar, “Bu sene şampiyon olmayı çok istemiştim. Bunun hayalini her sene kuruyordum. Çünkü geçen sene yaptığım hataları bu sene yapmamak için Cenk hocamla kampta ve maçlarda stratejiler yaptık. Nasip diyelim parmaklarımın ucundan kaçtı. Önümüzde Dünya Şampiyonası var, orada altın madalyayı hem kulübümüze hem ülkemize getireceğimize inanıyorum” dedi.

Osman Göçen: İslam Oyunları'nda ülkemi temsil edeceğim

86 kiloda Avrupa 3.'sü olan Osman Göçen ise şunları söyledi:

“Daha önce gençlerde madalyalarım var, büyükler kategorisinde ilk madalyamı kazandım. İnşallah önümüzdeki maçlarda altın madalya kazanacağım. Ağustos ayında İslam Oyunları var, inşallah orada ülkemi temsil edeceğim. İnşallah orada altın madalya kazanırım.”

Burhan Akbudak: Hocalarıma teşekkür ediyorum

82 kiloda bronz madalya kazanarak Avrupa Şampiyonası'ndan dönen Burhan Akbudak, ilk madalyasını kazandığını ifade ederek, “Büyüklerde ilk madalyam. Çalıştık, çabaladık, gönül isterdi ki altın madalya kazanmak. 3.'lük de iyi bir şey. Dünya Şampiyonası'nda inşallah altın madalya kazanacağız. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum, onların sayesinde buralara kadar geldik” diye konuştu.

Ahmet Uyar: Bu madalyalar bizim için başlangıç

63 kiloda bronz madalya kazanan bir diğer sporcu Ahmet Uyar ise Türk bayrağını göndere çekmenin gurur verdiğini ifade ederek, “Çok küçük yaşlarda bu serüvene başladık. Şu an aldığımız madalyalar verdiğimiz emeklerin karşılığı oluyor. Bunlar bizim için bir başlangıç, 2015 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'ne geldiğimde, bu kulübün ne kadar büyük bir camia olduğunu, hedeflerimin arttığını, büyük şampiyonlarla çalışmanın bana verdiği hazzı yaşadığımda bu aldığım madalyalara baktığımda ne kadar güzel bir şey yaptığımın, insanları mutlu etmenin, bizim sayemizde bayrağımızı göndere çekmenin bana ne kadar gurur verdiğini biliyorum” şeklinde konuştu.