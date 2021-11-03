Hentbol milli takımı elemelere galibiyetle başladı
2023 Dünya Hentbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı ilk maçında Kosova'yı 25-23'lük skorla yendi.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri 1. Grup ilk maçında Kosova’yı 25-23 mağlup etti. Eskişehir Porsuk Spor Salonu’ndaki karşılaşmaya iyi başlayan milliler, 7. dakikada farkı 4’e çıkarıp skoru 6-2 yaptı. İlk 20 dakikada millilerin üstünlüğü ile geçildi. İlk yarının son bölümünde sayı bulmakta zorlanan Ay-yıldızlılar, ilk yarıyı 15-14 önde kapattı. İkinci yarının başında da oyuna ağırlığını koyan milli takım farkı 4’e çıkardı: 19-15. Maçın son 5 dakikasına kadar farkı koruyan milliler, salondan 25-23 galip ayrılarak gruptaki ilk maçını kazandı.
- Salon: Eskişehir Porsuk Spor Salonu
- Hakemler: Danielo Bozhinovski, Viktor Nachevski
- Türkiye: Alp Eren Pektaş, Onur Ersin (5), Uğur Erceylan, Mehmet Demiezen, Coşkun Göktepe, Görkem Biçer (7), Taner Günay, Halil İbrahim Öztürk, Yakup Yaşar Simsar (3), Yunus Özmusul, Yiğit Eröz (4), Cemal Kütahya, Can Çelebi, Samet Kanberoğlu (2), Özgür Sarak (4), Sarp Seymen
- Kosova: Kastriot Jupa (4), Florim Hoxha, Enis Kabashı, Valon Dedaj (2), Flamour Gerbeschı, Drenit Tahırukaj (2), Deniz Terzıqı (5), Luigj Qunı, Drilon Tahırukaj, Lulezim Shabanı (2), Haris Berısha, Mehmeti Mursel, Bujar Ramosaj (2), Jon Muqollı, Rron Ramadanı, Egzon Gjuka (6)
- İki dakika cezası alanlar: Uğur Erceylan, Mehmet Demirezen, Yakup Yaşar Simar, Cemal Kütahya (Türkiye) Deniz Terzıqı, Luigj Quni, Lulezim Shabanı, Jon Muqollı (Kosova)
- Sarı kart görenler: Bujar Ramosaj (Kosova)