Hentbol milli takımı elemelere galibiyetle başladı

2023 Dünya Hentbol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı ilk maçında Kosova'yı 25-23'lük skorla yendi.

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A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri 1. Grup ilk maçında Kosova’yı 25-23 mağlup etti. Eskişehir Porsuk Spor Salonu’ndaki karşılaşmaya iyi başlayan milliler, 7. dakikada farkı 4’e çıkarıp skoru 6-2 yaptı. İlk 20 dakikada millilerin üstünlüğü ile geçildi. İlk yarının son bölümünde sayı bulmakta zorlanan Ay-yıldızlılar, ilk yarıyı 15-14 önde kapattı. İkinci yarının başında da oyuna ağırlığını koyan milli takım farkı 4’e çıkardı: 19-15. Maçın son 5 dakikasına kadar farkı koruyan milliler, salondan 25-23 galip ayrılarak gruptaki ilk maçını kazandı.