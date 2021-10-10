Her parmağında ayrı marifet: Dünya şampiyonu ve rekortmen İlke Özyüksel

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 5. olan modern pentatloncu İlke Özyüksel, gözünü Paris'e dikti!

Mesut YILDIRIM

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Türkiye'nin modern pentatlondaki en önemli temsilcisi, İlke Özyüksel. 2019'da Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün sahibi olan 24 yaşındaki milli sporcumuz, katıldığı ikinci olimpiyatta, Tokyo 2020'de beşinci olarak, sıra dışı bir başarıya imzasını attı. 8 dünya rekorunun yanı sıra dünya şampiyonluğu da var. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimine devam eden İlke Özyüksel, Sözcü HaftaSonu'nun konuğu…

Neden modern pentatlon?

Çok seviyorum! Bu branşta sadece performans veya teknik yeterli olmuyor. Mental güç de istiyor. Her gün birbirinden farklı antrenmanlar yapıyoruz ve asla sıkılmıyoruz. Bu heyecan ve koşuşturmanın içinde olmak bana enerji veriyor.

Nasıl başladın?

Spora yüzme ile başladım, sonrasında antrenörlerim yönlendirdi, modern pentatlona. Biatlonda (yüzme ve koşu) başarılı olduğumu gördüm ve çok küçük yaşta milli takıma girdim. 9 yaşında ilk dünya şampiyonluğumu aldım. Böylelikle pentatlon serüvenim başladı.

BEŞ DİSİPLİN BİRDEN

Bir disiplin bile zorken, beş disiplin.

Çok zor ama başarı hiçbir zaman kolay değildir. Programımız çok yoğun. Başarmayı çok istiyorum. Antrenmanlarda eğlenerek, anı yaşayarak, düzenli ve programlı çalışıyorum.

Bu branşı seçmek isteyenlere önerirsin?

Çok disiplin ve özveri gerektiriyor. Çalışmayı sevmek ve disiplinli olmak şart. Bu spor dalı birçok yetenek ve özellik kazandırıyor. Ben bütün disiplinleri çok seviyorum. Ayrımcılık yapamıyorum aralarında. Her branşın gereklilikleri var.

Tokyo'da madalya kılpayı kaçtı.

Rio’da çok genç ve tecrübesizdim. 35. olabildim. Olimpiyat görüp ona göre hazırlanmak çok önemli. Tokyo'da beşincilik benim, federasyonum ve ülkem için çok önemliydi. Neler yapabileceğimi gördüm. İnanılmaz güven verdi. Paris 2024 bizi beklesin!

DERBİLERDE GALATASARAY

Olimpik sporcu olmak?

Bir sporcunun gelebileceği en yüksek konum ve gerçekten bambaşka bir ortam. Tüm branşlarda tüm dünyanın en iyileriyle bir aradasınız. Muazzam bir organizasyon. Tüm bakış açımı değiştirdi. Umarım bir sonrakinde kürsüde olurum.

Türkiye'de modern pentatlon?

Geçmişe nazaran çok yol kat etti. Her ne kadar çok bilinmese de son yıllarda aldığımız başarılar ve özellikle Federasyon Başkanımız Veli Ozan Çakır öncülüğündeki çalışmalar, fazlasıyla olumlu etkiledi. Daha fazla kitleye ulaşmaya başladık. Altyapıda çok sayıda sporcu var. Çok güzel destek veriliyor. Ben de elimden geldiğince onlara örnek ve destek olmaya çalışıyorum.

Futbolla aran nasıl?

Sporun her alanını çok seviyorum. Gönlüm milli takımlardan yana. Takım tutmuyorum ama derbilerde tarafım Galatasaray!

DE COURBETİN’İN İCADI

Beş disiplinden oluşup, dört etkinlikte (eskrim, yüzme, binicilik, atış ve koşu) organize edilen olimpik bir spor, modern pentatlon. Adı, Latince'de 5 anlamına gelen ‘penta'dan geliyor. 200 serbest yüzme; tek tuşluk epe; 12 mani ve 15 atlayışla, yarışmanın yapıldığı ülkenin tahsis ettiği kura ile belirlenen binicilik parkuru; son olarak 800 metre koşu ve her koşu öncesi, 10 metre uzaklıktan 5.9 cm çapındaki daireye lazer tabanca ile atış. Modern olimpiyatların kurucusu Pierre de Coubertin tarafından icat edilen çok özel, komple sporculuğun göstergesi olan bir branş.