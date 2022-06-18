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Hırvatistan’ı yenen Türkiye finalde

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'ndeki yarı final karşılaşmasında Hırvatistan'ı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Yayınlanma: 23:59 - 18 Haziran 2022 Güncellenme:
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Hırvatistan’ı yenen Türkiye finalde

Hırvatistan'da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan’ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Üst üste 3. şampiyonluk için sahaya çıkacak ‘Filenin Efeleri’, finalde yarın Çekya ile karşılaşacak. Türkiye-Çekya final mücadelesi TSİ 21.30'da başlayacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde grup aşamasında oynadığı 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak namağlup dörtlü finallere kalmıştı.

Millilerimizde Adis 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken ona Efe 14, Faik Samet 10, Bedirhan 7, Emre 4, Yasin, Arslan ve Yiğit 2, Mert 1 sayıyla eşlik etti.

SALON: Gradska Sportska Dvorana

HAKEMLER: Roberto Boris (İtalya) – Gyula Tillmann (Macaristan)

TÜRKİYE: Mert, Arslan, Efe, Bedirhan, Adis, Yiğit, Volkan (L), (Mirza, Faik Samet, Vahit Emre, Yasin)

HIRVATİSTAN: Sestan, Mihalj, Dirlic, Sedlacek, Nikacevic, Bakonji, Pervan (L) (Zeljkovic, Hanzic, Visic)

SETLER: 27-25, 21-25, 25-19, 25-19 SÜRE: 121 dakika (35′ 33′ 27′ 26′)