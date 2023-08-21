İBB’den amatör takımlara destek

İBB, 2023 yılı içerisinde 20 branşta, 115 farklı kalemde, toplam 377 bin 920 adet malzemenin 1250 amatör spor kulübüne dağıtımını başlattı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), toplam 377 bin 920 adet malzemenin 1250 amatör spor kulübüne dağıtımına başlanması nedeniyle Sultangazi Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenen törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Tören sporcular tarafından gerçekleştirilen görsel şovlar ve İBB Spor Kulübü Karate Takımı'nın gösterisiyle başladı.

Törende konuşan Ekrem İmamoğlu, genç sporculara başarıya ulaşmaları noktasında fırsatlar sunma amacında olduklarını vurgulayarak “Hem bütün şehre yaygınlaşan spor okullarımız üzerinden hem de kulüplerle kurduğumuz diyaloglarla, sporu ve sporcuyu mutlak destekliyoruz. Hedefimiz; 2036'da İstanbul’da olimpiyatlara ev sahipliği yapmak. Bu salonda bulunan çocuklarımızın bir kısmı inşallah İstanbul’daki olimpiyatlarda altın madalya kazanacak çocuklarımız olsunlar. Onların o başarıyı elde edeceklerini çok inanıyor ve biliyorum” diye konuştu.

“İSTANBUL'U ‘SPOR KENTİ' YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Ekrem İmamoğlu, “Olimpizm ruhu, aynı zamanda centilmenliktir. Olimpizm ruhu, sağlıklı ve sıhhatli yetişmek demektir. İnsanı sevmek demektir.Spor hem bedeni hem fikri hem de zihni olarak, insanları iyi geliştiren bir yol haritasıdır. Bu bağlamda tesisleri açtık ve oralarda şampiyonlarımızı yetiştirmeye başladık. 144 kulübe, 21 bin 240 sporcuya hizmet eden tesislerimiz var. Yeni tesislerimizi yapmaya devam ediyoruz. Temeller atmaya devam ediyoruz. Ama okul, spor salonları ama atletizme veya jimnastiğe hizmet verecek olan spor sahaları, spor salonları, yüzme havuzları, futbol ve diğer branşlara hizmet edecek olan tesisler. Bu anlamda tesislerimizi branşlara göre de çeşitlendirmeyi ihmal etmiyoruz” dedi. İstanbul'u “spor kenti” yapma amacıyla çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen İmamoğlu, “İstanbul, amatör kulüpler ve sporcuların kendilerini daha güvende hissettikleri bir ortama kavuşacak. Bu anlamda değerli sporcularımızın, Türkiye’mizin göğsünü kabartacağına inanıyorum” dedi.

İmamoğlu, konuşmasının ardından, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in de katılımıyla, saha içindeki sporcularla anı fotoğrafları çektirdi.

39 MİLYON LİRALIK SPOR MALZEMESİ DAĞITILACAK

“Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Dağıtımı” projesiyle, 39 ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine 39 milyon 285 bin 323 TL'lik spor malzemesi dağıtılacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlamasından bugüne kadar amatör spor kulüplerine yapılan malzeme desteğinin miktarı toplamda 70 milyon TL'ye ulaşacak.