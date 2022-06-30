İBB’den su sporları festivali

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, şehrin sakinlerini harika bir festivalde ağırlamaya hazırlanıyor.

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Yazın sıcak günlerine serinlik katacak İstanbul Su Sporları Festivali başlıyor. Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenlenecek etkinlik, üç gün boyunca devam edecek.

Düzenlediği aktivitelerle kente hareket katan Spor İstanbul, eğlence ve spor dolu bir hafta sonu geçirmek isteyenleri Su Sporları Festivali için Maltepe'ye davet ediyor. İstanbul Su Sporları Festivali, 1-2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda yapılacak. İstanbullular, denizlerle çevrili şehirde yaz mevsiminin en keyifli anlarını su sporlarıyla geçirme fırsatı bulacak.

Su Sporları Festivali, rekabet dolu müsabakalara sahne olacak. Dev etkinlikte sporcular; yüzme, aquatlon, modern pentatlon, su topu ve gece yüzme yarışlarında mücadele edecek. Festival, Cuma günü 10.00-19.00 arası yapılacak sutopu karşılaşmalarıyla başlayacak ve üç gün boyunca 4 farklı branşta gerçekleştirilecek spor karşılaşmalarıyla devam edecek. Her branşta derece yapan sporculara çeşitli ödüller takdim edilecek.