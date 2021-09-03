İBB’den yılın en renkli koşusu!

İstanbul’da yılın en renkli ve en eğlenceli koşusu bu hafta sonu start alıyor. Spor İstanbul’un düzenleyeceği “İstanbul’u Koşuyorum” Caddebostan Colour Run Etabı 1250 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, Türkiye’de yol yarışları katılımcı sayılarını artırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek amacıyla, 2016 yılından itibaren “İstanbul'u Koşuyorum” etkinlikleri düzenliyor. Her bir etabı İstanbul'un sembol noktalarında gerçekleştirilen “İstanbul'u Koşuyorum” yarışları bu yıl dört etaptan oluşacak. Bu yıl 3 Temmuz'da koşulan Kadınlar Günü Etabı ile ilk yarışı tamamlanan “İstanbul'u Koşuyorum” etkinliklerinin 2021'deki ikinci yarışı olan Caddebostan Colour Run Etabı 5 Eylül Pazar günü yapılacak. 10 km'lik parkurda düzenlenecek yarış, saat 9.00'da başlayacak. 1250 sporcunun katılacağı etkinlikte koşucuların yarıştaki dereceleri elektronik zamanlama çipleri ile ölçülecek.

Colour Run konseptiyle gerçekleştirilecek yarışta parkurun 5, 8 ve 9. kilometrelerinde sporculara tüplerle renkli boyalar püskürtülerek koşucuların yarıştaki enerji ve motivasyonlarının artması sağlanacak. Renk cümbüşü ile süslenen parkur eğlenceli görüntülere sahne olacak. Etkinlik alanına HES kodu ile giriş yapacak sporcular, start alana kadar maske takacak. Yarışı maskesiz koşacak katılımcılara varış noktasında yeni maske verilecek.

PARKUR

Yarış parkuru Caddebostan Parkı'ndan başlayacak, Tan Sokak'tan dönüş yaparak Bağdat Caddesi'nden geçecek. Ardından Kızıltoprak'tan tekrar dönerek sahil yolundan devam edecek ve başladığı yerde son bulacak.