İBB’li Wushucular Avrupa Şampiyonu

Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde düzenlenen Avrupa Wushu Kung-fu Şampiyonası'nda İBB Spor Kulübü Sporcuları 7 Avrupa Şampiyonluğu kazanarak yurda döndü.

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Bulgaristan’da 12-15 Mayıs tarihleri arasında Avrupa Wushu Kung-fu Şampiyonası düzenlendi.

Turnuvaya 8 milli sporcu ile katılım sağlayan İBBSK, 7 Avrupa şampiyonluğu ile alanında kulüp rekoru da kırdı. Ayrıca Avrupa Wushu Şampiyonası’nda İBBSK Wushu Sorumlusu Okan Karamanlı Milli Takımlar Antrenörü olarak görev aldı.

Şampiyonada altın madalya ile dönen İBBSK sporcuları ise şu şekilde:

70 KG Nusret Kayhan Altun

+90 KG Murat Erdem

65 KG Mehmet Sıddık Altun

Büyükler Tao

Selma Ay

Sude Sekin

Yıldızlar Tao