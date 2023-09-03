İBB’nin Taksim Meydanı’nda voleybol maç yayınına izin çıkmadı! İstanbul Valiliği açıklama yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin halka ücretsiz maç yayını için başvurusuna Taksim Meydanı hariç tüm meydanlar için onay geldi. İstanbul Valiliği' konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

A Milli Voleybol Takımı’nın Sırbistan ile oynayacağı final maçının, Taksim Meydanı’nda dev ekrandan ücretsiz olarak yayınlanmasına izin çıkmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Şampiyonası final müsabakasında Sırbistan ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları’nı halka ücretsiz şekilde izletmek için birçok meydanda etkinlik düzenleme kararı aldı. İBB, Çekmeköy, Bağcılar, Sultangazi, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Pendik ve Beyoğlu için İstanbul Valiliği’ne talepte bulundu.

Ancak İstanbul Valiliği, İBB’nin 7 meydan için izin talebinden 6’sını kabul etti. Kabul edilmeyen tek yer, Taksim Meydanı oldu.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN TAKSİM MEYDANI AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili olarak basın açıklaması yayınlayan İstanbul Valiliği, şu ifadelere yer verdi:

“İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Çeşitli sosyal medya mecralarında “Bayan Voleybol Milli Takımımızın maç yayınına Valilik engel oldu” şeklinde asılsız içerikler paylaşılmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bayan Voleybol Milli Takımımızın pazar akşamı oynayacağı Avrupa Şampiyonası Final maçının ilimizin 7 meydanında canlı yayınlanması için Valiliğimize yazılı başvuruda bulunmuştur. Taleplerin 6'sı (Çekmeköy, Bağcılar, Sultangazi, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Pendik) Valiliğimizce onaylanmıştır. Taksim Meydanı 2012 yılından bu yana toplantı ve etkinlik alanı olarak kullanılmadığı için Taksim Meydanı'yla ilgili talep onaylanmamıştır.

Bayan Voleybol Milli Takımımıza dev maçta başarılar dileriz.”

İlginizi Çekebilir Ebrar Karakurt'tan kendisini hedef gösterenlere yanıt: Zirvedeyim, sesiniz duyulmuyor!