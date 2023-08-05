İbrahim Gündüz ve Talha Yiğenler üçüncü oldu

Milli masa tenisçiler İbrahim Gündüz ve Talha Yiğenler, Üniversiteler Dünya Şampiyonası'nda 3'üncü oldu.

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Çin’in Chengdu kentinde devam eden Fisu World University Games Summer çeyrek finalinde (Üniversiteler Dünya Şampiyonası) çiftlerde Almanya’yı 4-2 mağlup eden milli masa tenisçiler İbrahim Gündüz ve Talha Yiğenler, yarı final mücadelesinde Çinli rakiplerine 4-3 mağlup olarak turnuvayı 3’üncü tamamladı.

Turnuvaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörü Hüseyin Gazi Yılmaz, “Masa Tenisi takımı olarak ilk defa katıldığımız Fisu World University Games Summer’da oldukça iyi mücadele verdik. Türkiye Masa Tenisi tarihi açısından oldukça büyük bir başarı elde etmiş olduk. Bu başarıda her şeyini ortaya koyan İbrahim Gündüz ve Talha Yiğenleri gönülden kutluyorum. Daha iyisini başarmak için çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (DHA)