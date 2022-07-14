İki asırlık Yanaz Güreşleri nefes kesti

Bartın’da iki asırlık geçmişe sahip olan ve bu yıl 202.'si düzenlenen Yanaz Karakucak Güreşleri heyecan dolu anlara sahne oldu.

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Bartın'ın Yanaz köyünde iki asırdır düzenlenen ve geleneksel hale gelen Yanaz Karakucak Güreşleri heyecan dolu müsabakalara sahne oldu.

Minikler, Tozkoparan, Ayak, Deste Boy, Küçük Orta, Büyük Orta, Baş Altı ve Baş Pehlivanlık gibi kategorilerde 150'den fazla sporcunun katıldığı güreşlere vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Bartın İl Özel İdaresi tarafından projelendirilen ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın destekleriyle inşa edilen Yanaz Köyü Güreş Sahası’nda gerçekleştirilen müsabakaları binlerce kişi takip etti.

260 BİN TL’YE AĞA OLDU

Pehlivanların bir üst tura yükselebilmek için birbiri ile kıyasıya mücadele ettiği güreş sahasında ağalık için de adaylar arasında büyük rekabet yaşandı. Güreş ağalığını elinde bulunduran Harun Canbakış, ağalık için yarışan 13 rakibine karşı 260 bin TL ile en yüksek teklifi vererek yeniden Yanaz Güreş Ağası seçildi.

Güreş müsabakalarında heyecanın zirveye çıktığı anlar ise Başpehlivanlık için gerçekleştirilen mücadelelerde yaşandı. Başpehlivanlık güreşlerinin finalinde rakibini yenmeyi başaran Mehmet Ali Soyal, Yanaz Köyü Karakucak Güreşleri’nde ‘Başpehlivan' unvanını elde etti.