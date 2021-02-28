İlayda Hancı Korkut: ‘Start çizgisinde kadın erkek tanımam’

Henüz 26 yaşında olmasına rağmen Off-Road sporuna adını altın harflerle kazımış bir isim İlayda Hancı Korkut… Off-Road, onun hayat yolculuğunun tam ortasında. Babası Mehmet Hancı eski bir Off-Road sporcusu. Eşi Batuhan Korkut, co-pilotluğunu yapıyor.

İlayda aynı zamanda çok yeni bir anne… 2016 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda kendi sınıfında şampiyon olan başarılı sporcu, 2017'de kurulan Bantboru Off-Road Team ile 2017 ve 2018 Baja Troia yarışlarında ikincilik ve üçüncülük elde etti. 2018 ve 2019 Türkiye Off-Road

Şampiyonası'nda ve 2019 Transanatolia Rallisi'nde ikincilik kürsüsüne çıktı. Biz sorduk, İlayda Hancı Korkut yanıtladı…

“Eşit şartlardayız”

Erkeklere karşı yarışmak zor mu?

Bizim sporumuzda da kadın-erkek ayrımı söz konusu değildir. Start noktasına geldiğimizde yarışa eşit şartlarda başlıyoruz. Yıllarca erkeklere karşı hem ulusal hem uluslararası yarışlarda dereceler aldım. Bu spordaki zorluğu ise sadece bazı ağır ve uzun etaplarda fiziksel olarak gücümüz ve kondisyonumuz erkeklere göre düşük kalabiliyor. Bunu da spor yaparak, kendimizi geliştirerek aşabiliyoruz.

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Çamurlu, yağmurlu havada Off-Road mı? Yoksa güneşli havada Off-Road mı?

Unutmayalım ki bir de “KAR” var. Hepsinin ayrı bir tadı var. Ama güneşli ve karlı havalar tercihim.

3 kişilik kadro

İlayda'nın kariyerinde kazandığı en önemli başarılar neler?

“2016'da henüz öğrenciyken kalabalık bir klasmanda Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda kendi sınıfımızda birinci olmuştuk. Batuhan, co-pilotluğun yanı sıra aracın bakımlarıyla ilgilendi. Babam her yarış servis desteği olarak bizimleydi. 3 kişilik kadromuzla birinci olduk.”

Dünya çapında Off-Road yarışçısı olmak zor mu? Böyle bir hedefin var mı?

“Daha önce yurtdışında ve uluslararası statüdeki yarışlarda yarıştım, dereceler aldım. Daha ileriye taşımak ve ülkemizi yurtdışında temsil etmek en büyük hedefim.”

“Bu bir meydan okuma”

Motor sporları zengin sporu mu? Türkiye'de çok popüler olmamasının, özellikle de kadınların ilgi göstermemesinin nedeni bu mu?

“Yüksek bütçeler gerektiren bir spor yapıyoruz. Motor sporları sadece rakiplere ve parkura değil, maddi koşullara da bir meydan okuma barındırıyor. Yetenek, azim, tutku ve şans faktörü bir araya geldiğinde, maddi koşullarla da başa çıkmak mümkün.”

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Otomobil sporları denince akla gelen ilk şeylerden biri kazalardır. En tatsız deneyimin?

“Otomobil sporları doğasında risk barındırır ancak bizler her türlü önlemi alıyoruz. En tatsız deneyimim ise bir yarışta son sürat giderken aracımızın birden alev almasıydı. Hemen Batuhan ile araçtaki yangın tüpleriyle yangını söndürmüştük.”

“Gurur duyuyorum”

Türkiye'de kadın olmak zor, kadın sporcu olmak daha zor, kadın pilot olmak daha da zor. Bu konuda neler söylersiniz?

“Cinsiyet eşitliğini içselleştirmek, diğer toplumsal eşitsizliklere ve farklılıklara daha kapsayıcı bakabilmenin, toplumsal barışın ve gelişmenin ilk adımıdır. Sponsorum Bantboru’nun imzacısı olduğu Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri, Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri doğrultusunda iş hayatında ve toplumsal hayatta kadınların yerinin ve cinsiyet eşitliğinin desteklenmesini hedefliyor. Bu değerleri benimsemiş bir ekibin sporcusu olmaktan gurur duyuyorum.”

Karantina döneminde neler yaptınız? Yeni projeleri neler?

“Bol bol kendimize vakit ayırdık. Dışarıya bağımlılığımız azaldı ve birçok şey yapmayı öğrendik bu dönemde. Bu süreçte hamile olduğumdan amanım heyecanla kızımı beklemekle geçti. Bu yüzden karantina süreci benim için hayatımın en özel dönemi oldu. 2021'de birkaç yarışa atılabilirim. Bundan sonrasında ise Baja yarışlarına girmeyi hedefliyorum.”

Yeni anne oldunuz. Anne olmak kariyerinizi nasıl etkileyecek?

“Anne olmak dünyanın en mucizevi, en özel hissiymiş. Hayatımın en güzel sıfatı anne olmak. Delice sevmek, delice ilgilenmek, delice yorulmak, bazen de delice korkmakmış, ama bir gülüşüyle her şeyi unutmakmış. Anne olmayı kariyer dahil hayatımdaki hiçbir şeye engel olarak görmüyorum. Tam tersi bana daha çok güç verecek. Kızımız İlay'la birlikte yolumuza hız kesmeden keyifle devam edeceğiz.”

Türkiye'de artan bir kadına şiddet var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

“Okulda 2017 yılında hazırladığım bitirme projem, kadına şiddetle ilgili idi. O yıl, kendi aracıma ‘Kadına yönelik şiddete birlikte dur diyelim' mesajıyla giydirme yaptık. ‘Kadına şiddete hayır' sticker'ları hazırlattık ve bunları katıldığımız yarıştaki tüm erkek sporculara para karşılığı sattık, onlar da araçlarına yapıştırdılar. Elde ettiğimiz geliri de Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na bağışladık.”