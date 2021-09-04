İpek Öz finalde
Milli tenisçi İpek Öz TCCB Open Turnuvası'nda yarı finalde Macar raket Anna Bondar'ı yenerek finale yükseldi.
Milli tenisçi İpek Öz İsviçre'nin Collonge-Bellerive kentinde toprak zeminde düzenlenen toplamda 60 bin dolar ödüllü TCCB Open Turnuvası’nda elemelerde final turunda kaybettiği Rus raket Alena Fomina-Klotz’u şanslı kaybeden olarak yer aldığı ana tabloda ilk turda eledi.
İpek Öz ev sahibi ülkeden iki rakibini de geçerek yarı finalde Macar raket Anna Bondar ile karşılaştı. 4 numaralı seri başı Anna Bondar’ı 1 saat 52 dakika sonunda 7-5, 6-3 yenen 22 yaşındaki tenisçi, elemelerden geldiği turnuvada adını finale yazdırdı.
İpek Öz’ün finalde rakibi 3 numaralı seri başı Brezilyalı raket Beatriz Haddad Maia olacak. TCCB Open İpek Öz-Beatriz Haddad Maia final mücadelesi yarın TSİ 11.30’da başlayacak.