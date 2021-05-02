İrem Karamete Baldini’nin hayatı eskrim

İram Karamete Baldini… 34 yıl sonra Türkiye'yi olimpiyatta temsil eden ilk eskrimci (Rio 2016). 1993 İstanbul doğumlu. Eskrimci bir ailenin kızı. Geçen yıl kendisi gibi bir eskrimci olan, olimpiyat altın madalyalı Andrea Baldini ile evlendi.

Tokyo'da Türkiye'yi bir kez daha temsil etmeye hazırlanan İrem, SÖZCÜ HaftaSonu'na kariyerini anlattı…

Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Yüksek lisansımı Boston Üniversitesi Pazarlama Bölümü'nde tamamladım.

17 yıldır bu sporun içindeyim. Eskrime 10 yaşında ailemin desteği ile başladım. Annem de olimpik bir eskrimci. 1976 Montreal ve 1984 Los Angeles olimpiyatlarına katılmış. Babam, annemin aynı zamanda antrenörüydü. Ablam da eskrimde eski bir milli sporcudur.

Eskrim yapmasaydım bale yapmayı çok isterdim. Yoğun spor hayatım ne yazık ki başka bir branşa yönelmeme izin vermedi.

Türkiye'deki en büyük eksikliğim partner yetersizliği. Bu eksiğimi birçok yurtdışı kampına giderek veya müsabakalara katılarak kapatmaya çalıştım. Tecrübe çok önemli bir faktör. Bu eksiğimi kapatmak için elimden geleni yapmaya da devam ediyorum. Diğer büyük eksikliğim ise sponsor yetersizliği. Destek bu zorlu yolda çok önemli. Umuyorum bu konuda gerekli yardımı alabileceğim.

Pandemiden sonra yapılan ilk turnuvada (Doha, Katar) dünyanın en iyi eskrimcilerinin katıldığı müsabakada ilk 8'e kalarak Türkiye'nin en iyi grand prix derecesini elde etmek, olimpiyatta madalyaya ne kadar yakın olduğumu gösterdi.

EŞİ, ANTRENÖRÜ

Ailemle vakit geçirmek, İtalyanca öğrenmek, köpeğimle vakit geçirmek en çok sevdiğim aktiviteler. Uykusuz kalmayı ve programsız yaşamayı sevmiyorum.

Eşim ile Şangay'da (Çin) tanıştık. Aynı zamanda antrenörüm. Beni olimpiyata hazırlıyor.

Türkiye'de birçok kadın sporcu inanılmaz başarılara imza atıyor. Tüm bunlar Türk kadınlarının ne kadar güçlü olduğunun ve neler başarabileceğinin en büyük göstergelerinden biri. Türk kadınlarının çok özel olduğuna inanıyorum.

İmkanım olsa Usain Bolt ile tanışmak isterdim. Bana en çok ilham veren sporculardan birisidir. Mental çalışması hakkında konuşmak isterdim.

Hayatımda en mutlu olduğum an eşimle tanıştığım gün ve 2016 Rio Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandığım gündü.