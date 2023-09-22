İrem Sönmez 24 saat boyunca aralıksız yüzdü

İrem Sönmez, kadına şiddete dikkati çekmek için 24 saat boyunca aralıksız yüzdü.

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Maltepeli sporcu İrem Sönmez, “Kadına Şiddete Meydan Okuyoruz” etkinliğinde 24 saatlik yüzme mücadelesini tamamladı.

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından İdealtepe Mendirek alanında düzenlenen etkinlikte İrem Sönmez, 24 saat boyunca aralıksız bir şekilde yüzdü. Kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla düzenlenen organizasyonda Sönmez, beslenme gibi ihtiyaçlarını karaya çıkmadan suda gerçekleştirdi.

Mücadeleyi tamamladıktan sonra açıklamalarda bulunan İrem Sönmez, suda geçirdiği 24 saatin kendisi için çok farklı bir tecrübe olduğunu belirterek, “11 saat boyunca tek kolumla mücadele ettim. Ellerim ve ayaklarım kötü durumda. Çok şükür karaya çıktım. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.(AA)