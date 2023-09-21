İrem Sönmez kadına şiddete karşı 24 saat aralıksız yüzmeye başladı

Maltepeli sporcu İrem Sönmez, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte 24 saat aralıksız yüzmeye başladı.

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Maltepe Belediyesi, “Kadına Şiddete Meydan Okuyoruz” sloganıyla 24 saat sürecek bir etkinliğe imza attı.

Etkinliğe 24 saat aralıksız yüzerek destek vermeyi hedefleyen İrem Sönmez, İdealtepe mendirek iç kısmında 500 metrelik mesafede yüzecek. Bugün saat 17.00’de denize giren İrem Sönmez, yarın aynı saate kadar yüzmeye devam edecek.

Etkinlik öncesi açıklamada bulunan İrem Sönmez, Maltepe Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür ederek “Organizasyonun amacı, kadına yönelik şiddete ‘dur’ demek, meydan okumak. Şiddetin her türlüsüne karşı meydan okumak. 24 saat yüzerek buna meydan okumaya karar verdim. Organizasyonu Maltepe Belediyesinin destekleriyle yapıyorum. Büyük katkıları var. Çok teşekkür ediyorum. Onlara 24 saat yüzme fikrimi önerdim. Bunu kadına şiddete karşı bir proje haline getirme fikirlerini sundular. İkimiz bu projeyi bir sinerji oluşturarak ortaya çıkardık. Bu sayede sesimizi duyurmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı. (AA)