İrlanda’da skandal! Antrenör, siyahi çocuk sporcuya madalyasını takmadı

İrlanda'da düzenlenen bir jimnastik etkinliğinde, siyahi bir sporcu madalyasını alamadı. Bir görevli, siyahi sporcuya madalyasını vermeden devam edip diğer sporculara madalyalarını taktı. Olayın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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İrlanda’nın başkenti Dublin’de 2022 yılı Mart ayında düzenlenen GymSTART jimnastik etkinliklerinde, siyahi bir sporcuya ayrımcılık yapıldığı iddia edildi.

Etkinlikte öğrencilere madalyalarını veren bir görevli, siyahi sporcuya madalyasını vermeden devam edip diğer sporculara madalyalarını taktı. Küçük sporcunun görevlinin ardından bakıp sabırla madalyasını beklediği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

1,5 yıl sonra eski adıyla Twitter olan X’te videonun dünya çapınca milyonlarca izlenmesinin ardından antrenöre büyük tepki gösterildi.

Görüntülerin sosyal medyada gündem olması ardından etkinliğin sorumlusu Gymnastics Ireland bir açıklama yayınladı. Kimliği tespit edilen spor yetkilisinin özür dilediğini ve bunu ‘dürüst bir hata’ olarak nitelendirdiğini söyledi. Açıklamada, olayın Mart 2022’de meydana geldiği ve Ağustos 2023’te çözüme kavuşturulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi;

“İlgili yetkiliyi tespit ettik ve şikayet konusuyla ilgili bilgilendirdik. Söz konusu yetkili, yaşananların kabul edilebilir olmadığını tamamen kabul etti, ancak bunun kasıtlı olmadığını vurguladı. İlgili yetkili, hatanın farkına varıldığında derhal hatayı düzelttiklerini ve ilgili yarışmacıya Oyun Alanını (FoP) terk etmeden önce madalyasının verilmesini sağladıklarını söyledi.

Yetkili ayrıca dürüst bir hata olarak tanımladıkları durumdan derin üzüntü duyduğunu ifade etti ve yarışmacıdan ve ailesinden bizzat özür dileme fırsatını talep etti. Bu istek başlangıçta reddedildi. Bunun üzerine yarışmacıya ve ailesine yazılı bir özür gönderildi.”