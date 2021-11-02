İstanbul Maratonu heyecanı fuarda başlayacak

Bu yıl 43. kez koşulacak N Kolay İstanbul Maratonu öncesinde, gelenekselleşen ‘İstanbul Maraton ve Spor Fuarı’ İstanbullularla buluşuyor.

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Dünyada kıtalar arası koşulan tek maraton olma özelliğine sahip N Kolay 43. İstanbul Maratonu; 7 Kasım Pazar günü 42K, 15K, Paten ve Halk Koşusu kategorilerinde yaklaşık 40 bin katılımcı ile koşulacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Asya Yakasından başlayacak 42K yarışı 09:00’da, 15K yarışı 09:15’te ve 8K Halk Koşusu 09:45’te başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, geçtiğimiz yıl pandemi kısıtlamaları nedeniyle yapılamayan İstanbul Maraton ve Spor Fuarı'nı bu sene yeniden hayata geçiriyor. Her yıl İstanbul Maratonu öncesi düzenlenen ve sporseverlerin buluşma noktası olan İstanbul Maraton ve Spor Fuarı, 4-5-6 Kasım'da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuarda spor federasyonları, elit atletler, çocuklar, spora destek veren markalar, yurt dışı ve yurt içi maraton temsilcileri bir araya gelecek.

ÇOCUKLAR PARKURA ÇIKACAK

Maratona katılacak sporcuların yarış kitlerinin dağıtılacağı fuarda; spor etkinlikleri, sahne gösterileri, özel şovlar, söyleşiler ve interaktif oyunlar yer alacak. İstanbul Maraton ve Spor Fuarı, 6 Kasım Cumartesi günü dev bir rekabete de ev sahipliği yapacak. 7 Kasım'da koşulacak N Kolay 43. İstanbul Maratonu'ndan bir gün önce 4-13 yaş arası yüzlerce çocuğun katılacağı Çocuk Maratonu büyük heyecana sahne olacak.

Fuar ziyaretçileri, sponsor markaların stantlarında fuara özel fiyatlarla alışveriş yapma imkanı bulacak. Fuar alanına girişler gerekli dozların tamamlandığını gösteren aşı kartı veya son 48 saat içinde yapılmış PCR testi kontrolleriyle gerçekleştirilecek.

EN YENİLİKÇİ UYGULAMALAR FUARDA

İstanbul Maraton ve Spor Fuarı, İstanbulluları birçok yenilikçi uygulama ile buluşturmaya hazırlanıyor. Fuar için özel olarak tasarlanan yuvarlak masa tenisi birçok kişinin aynı anda mücadele ederek keyifli vakit geçirmesini sağlayacak. Kullanıcılara belli görevler veren ‘aktif yaşam makinesi' görevi tamamlayanlara sürpriz ödüller kazandıracak.

Alana kurulacak dev koşu bandı ise N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu'nda dünya rekoru kıran Ruth Chepngetich'in hızında koşmak isteyenleri test edecek. Oryantiring standından haritasını alarak fuar alanına gizlenmiş hedefleri bulan ziyaretçiler ise sürpriz hediyelerin sahibi olacak. Fuarda; N Kolay, Red Bull, Hamidiye, Ford, Amazfit, Orcamp, Aftershokz, Kızılay Maden Suyu, Wup, Tchibo markaları yer alacak.

PROGRAM

4 Kasım 2021 Perşembe

10.00-10.45 Evde Egzersiz Yetişkin

11.00-11.45 Zumba

12.00-12.45 StrongNation

13.00-13.45 Pilates Mat

14.00-14.20 Evde Egzersiz Genç Kal

14.30-15.15 Sporda Fair Play Fırsat Eşitliği Moderatör: Itır Erhart

15.25-16.10 LesMills SH'BAM DANCE

16.20-17.05 H.I.I.T

17.15-18.00 Zumba

5 Kasım 2021 Cuma

10.00-10.45 Evde Egzersiz Yetişkin

11.00-11.45 Zumba

12.00-12.45 TRT Spor Söyleşi

13.00-13.45 H.I.I.T

14.00-14.45 Olimpiyat Hikayeleri Moderatör: Esra Gümüş

15.00-15.45 Red Bull ile Maraton Hazırlığı

16.00-16.45 Cardio Hiphop

17.00-17.45 Asics Sağlıklı Beslenme ve Egzersiz İlişkisi

6 Kasım 2021 Cumartesi

10.00-10.35 Pre-Pilates

10.45-11.25 Cardio Yoga

11.30-11.50 Evde Egzersiz Çocuk Maratonu Özel Programı

12.00-12.45 Hayat Maratondur Moderatör Fatih Kuşçu

13.00-13.30 Çocuk Maratonu Ödül Töreni

13.45-14.00 10'lar Kulübü

14.15-15.00 Nike Training Club

15.15-15.25 Dans Fabrika

15.35-16.20 Bodyweight H.I.I.T

16.30-16.40 Dans Fabrika

16.50-17.35 Dance Break

17.50-18.40 Başarı Hikayeleri Moderatör: Zeynep Eylem Şenkal