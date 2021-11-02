İstanbul Maratonu heyecanı fuarda başlayacak
Bu yıl 43. kez koşulacak N Kolay İstanbul Maratonu öncesinde, gelenekselleşen ‘İstanbul Maraton ve Spor Fuarı’ İstanbullularla buluşuyor.
Dünyada kıtalar arası koşulan tek maraton olma özelliğine sahip N Kolay 43. İstanbul Maratonu; 7 Kasım Pazar günü 42K, 15K, Paten ve Halk Koşusu kategorilerinde yaklaşık 40 bin katılımcı ile koşulacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Asya Yakasından başlayacak 42K yarışı 09:00’da, 15K yarışı 09:15’te ve 8K Halk Koşusu 09:45’te başlayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, geçtiğimiz yıl pandemi kısıtlamaları nedeniyle yapılamayan İstanbul Maraton ve Spor Fuarı'nı bu sene yeniden hayata geçiriyor. Her yıl İstanbul Maratonu öncesi düzenlenen ve sporseverlerin buluşma noktası olan İstanbul Maraton ve Spor Fuarı, 4-5-6 Kasım'da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuarda spor federasyonları, elit atletler, çocuklar, spora destek veren markalar, yurt dışı ve yurt içi maraton temsilcileri bir araya gelecek.
ÇOCUKLAR PARKURA ÇIKACAK
Maratona katılacak sporcuların yarış kitlerinin dağıtılacağı fuarda; spor etkinlikleri, sahne gösterileri, özel şovlar, söyleşiler ve interaktif oyunlar yer alacak. İstanbul Maraton ve Spor Fuarı, 6 Kasım Cumartesi günü dev bir rekabete de ev sahipliği yapacak. 7 Kasım'da koşulacak N Kolay 43. İstanbul Maratonu'ndan bir gün önce 4-13 yaş arası yüzlerce çocuğun katılacağı Çocuk Maratonu büyük heyecana sahne olacak.
Fuar ziyaretçileri, sponsor markaların stantlarında fuara özel fiyatlarla alışveriş yapma imkanı bulacak. Fuar alanına girişler gerekli dozların tamamlandığını gösteren aşı kartı veya son 48 saat içinde yapılmış PCR testi kontrolleriyle gerçekleştirilecek.
EN YENİLİKÇİ UYGULAMALAR FUARDA
İstanbul Maraton ve Spor Fuarı, İstanbulluları birçok yenilikçi uygulama ile buluşturmaya hazırlanıyor. Fuar için özel olarak tasarlanan yuvarlak masa tenisi birçok kişinin aynı anda mücadele ederek keyifli vakit geçirmesini sağlayacak. Kullanıcılara belli görevler veren ‘aktif yaşam makinesi' görevi tamamlayanlara sürpriz ödüller kazandıracak.
Alana kurulacak dev koşu bandı ise N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu'nda dünya rekoru kıran Ruth Chepngetich'in hızında koşmak isteyenleri test edecek. Oryantiring standından haritasını alarak fuar alanına gizlenmiş hedefleri bulan ziyaretçiler ise sürpriz hediyelerin sahibi olacak. Fuarda; N Kolay, Red Bull, Hamidiye, Ford, Amazfit, Orcamp, Aftershokz, Kızılay Maden Suyu, Wup, Tchibo markaları yer alacak.
PROGRAM
4 Kasım 2021 Perşembe
10.00-10.45 Evde Egzersiz Yetişkin
11.00-11.45 Zumba
12.00-12.45 StrongNation
13.00-13.45 Pilates Mat
14.00-14.20 Evde Egzersiz Genç Kal
14.30-15.15 Sporda Fair Play Fırsat Eşitliği Moderatör: Itır Erhart
15.25-16.10 LesMills SH'BAM DANCE
16.20-17.05 H.I.I.T
17.15-18.00 Zumba
5 Kasım 2021 Cuma
10.00-10.45 Evde Egzersiz Yetişkin
11.00-11.45 Zumba
12.00-12.45 TRT Spor Söyleşi
13.00-13.45 H.I.I.T
14.00-14.45 Olimpiyat Hikayeleri Moderatör: Esra Gümüş
15.00-15.45 Red Bull ile Maraton Hazırlığı
16.00-16.45 Cardio Hiphop
17.00-17.45 Asics Sağlıklı Beslenme ve Egzersiz İlişkisi
6 Kasım 2021 Cumartesi
10.00-10.35 Pre-Pilates
10.45-11.25 Cardio Yoga
11.30-11.50 Evde Egzersiz Çocuk Maratonu Özel Programı
12.00-12.45 Hayat Maratondur Moderatör Fatih Kuşçu
13.00-13.30 Çocuk Maratonu Ödül Töreni
13.45-14.00 10'lar Kulübü
14.15-15.00 Nike Training Club
15.15-15.25 Dans Fabrika
15.35-16.20 Bodyweight H.I.I.T
16.30-16.40 Dans Fabrika
16.50-17.35 Dance Break
17.50-18.40 Başarı Hikayeleri Moderatör: Zeynep Eylem Şenkal