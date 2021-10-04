İstanbul Maratonu’nda öğrenciler için koşacaklar

N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda 158 yıldır eğitimle yaşamları değiştiren Darüşşafaka için koşacak eğitim sevdalıları aranıyor! Eğitimde Fırsat Eşitliği için koşacak olan gönüllülerin desteğiyle Darüşşafaka’da okuyan 1.000’e yakın öğrencinin 300’ünün tablet ihtiyacı karşılanacak.

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Bu yıl 7 Kasım Pazar günü fiziksel olarak gerçekleşecek N Kolay 43. İstanbul Maratonu’nu için geri sayım başladı. Son başvuru tarihi 20 Ekim olan, dünyada kıtalararası koşulan tek maraton olma özelliğine sahip N Kolay 43. İstanbul Maratonu; 42K, 15K ve 42K paten kategorilerinde yine sınırlı sayıda katılımcıyla koşulacak.

30-31 Ekim tarihlerinde, yarışmacıların kendi parkurunu seçerek istediği lokasyondan katılabileceği sanal koşu bu yıl da katılımcılarını bekliyor.

Darüşşafaka Cemiyeti de 2015 yılından itibaren yardımseverlik koşularına katılarak annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilerin eğitimine kaynak sağlıyor. Darüşşafaka'nın bu yıl N Kolay 43. İstanbul Maratonu destekli kampanyasında Darüşşafaka'da eğitim gören öğrencilerin tablet ihtiyacı karşılanacak. Eğitim sevdalıları bu yıl da Darüşşafaka yararına koşarak, babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilerin eğitimlerine destek olabilecek.

Eğitim için Adım Adım: “Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız”

25 Ekim tarihinde bağışların toplanacağı N Kolay 43. İstanbul Maratonu'na kaydolduktan sonra bağış kampanyası başlatmak ve çevresini de harekete geçirerek bağış toplamak isteyen koşucuların Adım Adım platformuna üye olması gerekiyor. Adım Adım ailesine katılmak içinse İyilik Peşinde Koş Platformu'nda profil açmak, sonrasında Darüşşafaka Cemiyeti'nin “Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız” projesini seçmek ve 25 Ekim'den itibaren de bağış kampanyasına destek sağlamak mümkün.