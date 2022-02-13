İstanbul Yelken Kulübü’nün yeni başkanı Yavuz Dinar oldu

70 yıllık tarihi boyunca çok sayıda sporcu yetiştiren İstanbul Yelken Kulübü’nün Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Oylama sonucu seçilen Yavuz Dinar ve yönetimi 2022-2024 yılları arasında görev yapacak.

Sevgim Begüm YAVUZ

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70 yıllık tarihi boyunca olimpik sporcular, Avrupa ve Dünya Şampiyonları dahil olmak üzere çok sayıda sporcu yetiştiren İstanbul Yelken Kulübü'nde 2022 Olağan Genel Kurulu düzenlendi. İstanbul Yelken Kulübü binasında bugün yapılan Olağan Genel Kurulu, yoğun katılım ile gerçekleşti. Genel Kurul'da, toplam 7 sandıkta yapılan oy verme işlemi saat 13.00'te sona erdi.

Kulüp üyeleri tarafından yapılan oy verme işlemi sonucu, Yönetim Kurulu Başkanlığına seçimde tek aday olan Yavuz Dinar seçildi.

Seçim sonucunun belli olmasının ardından konuşma yapan Yavuz Dinar, “Atatürk'ümüzün öncülüğünde kurulan kulübümüzün kuruluşunun 70'inci yılında başkanı olmak benim için çok daha anlamlı” ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Yavuz Dinar ve yönetimi 2022-2024 yılları arası görev yapacak.

Genel Kurul'da oy kullanma hakkı olan 1433 üye bulunuyor.