İstanbul’da müthiş heyecan! Dağ Bisikleti Gece Yarışı…

Spor İstanbul, 10 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek İstanbul Dağ Bisikleti Gece Yarışı'nda bisiklet tutkunlarını bir araya getiriyor.

Florya Atatürk Ormanı'nda yapılacak yarışta yer almak isteyen katılımcıların 2021 yılı vizeli Bisiklet Sporcusu Lisansına sahip olması, lisansı olmayan yarışmacıların ise “Spor Yapmasında Engel Yoktur” Sağlık Raporunu ibraz etmesi gerekiyor. Yarışta, en az 26 inch ebatlı jantlı dağ bisikleti (MTB) kullanılması zorunluluğu bulunuyor.

Detaylı bilgi ve kayıt için: https://event.spor.istanbul/