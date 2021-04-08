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İstanbul’da müthiş heyecan! Dağ Bisikleti Gece Yarışı…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul Dağ Bisikleti Gece Yarışı, 10 Nisan Cumartesi günü Florya Atatürk Ormanı’nda gerçekleştirilecek.

Güncellenme: 10:45, 08/04/2021
Spor HaberleriDiğer Sporlar
İstanbul’da müthiş heyecan! Dağ Bisikleti Gece Yarışı…

Spor İstanbul, 10 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek İstanbul Dağ Bisikleti Gece Yarışı'nda bisiklet tutkunlarını bir araya getiriyor.

Florya Atatürk Ormanı'nda yapılacak yarışta yer almak isteyen katılımcıların 2021 yılı vizeli Bisiklet Sporcusu Lisansına sahip olması, lisansı olmayan yarışmacıların ise “Spor Yapmasında Engel Yoktur” Sağlık Raporunu ibraz etmesi gerekiyor. Yarışta, en az 26 inch ebatlı jantlı dağ bisikleti (MTB) kullanılması zorunluluğu bulunuyor.

Detaylı bilgi ve kayıt için: https://event.spor.istanbul/

  • PROGRAM
  • KİT DAĞITIM:
  • Tarih: 9 Nisan 2021 / Cuma
  • Yer: Spor İstanbul Genel Müdürlüğü / Karagümrük Mah. Kaleboyu Cad. No: 111 – Fatih
  • Saat: 10.00 – 17.00
  • YARIŞ:
  • Tarih: 10 Nisan 2021 / Cumartesi
  • Yer: Florya Atatürk Ormanı
  • 16:00 – 18:00: Teknik Kontrol
  • 17:00 – 19:00: Parkur Tanıma (Serbest Antrenman)
  • 20:00: Genç Kadınlar, Elit Kadınlar, Master Kadınlar, Master 30 Erkekler, Master 40 Erkekler ve 50+ Erkekler Start
  • 21:30: Junior Erkekler, Elit Erkekler
  • 23:00: Ödül Töreni