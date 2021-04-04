İstanbul’da yıldızlar geçidi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu bugün koşulacak. SÖZCÜ Spor'a konuşan Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, “Yıldız atletlerin çoğunu burada göreceğiz. 10 aydır bu atletlerin peşinde koşuyoruz. Dünya tarihinin en hızlı 10 kadınının yanı sıra 4 dünya rekortmeni ve bir Avrupa rekortmeni pistte olacak” dedi.

“HİJYEN İÇİN HAZIRIZ”

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, “Hijyen tarafından da hazırlıklıyız. Tecrübeliyiz. Kendimize güveniyoruz. Etkinlik alanı ve parkur, İstanbul'un en güvenli yeri olacak. Yarış konusunda büyük stres yaşasak da Sayın İstanbul Valisi, Atletizm Federasyonu Başkanı, Spor İl Müdürü çok destek oldu. Türkiye tarihinde en çok yıldızın katılacağı koşu olacak” ifadelerini kullandı.

RÜYA YARIŞ NEFES KESECEK

‘Rüya Yarış' benzetmesi yapılan 16. İstanbul Yarı Maratonu'nda erkeklerde dünya yarı maraton rekortmeni olan Kenyalı atlet Kibiwott Kandie ile rekoru elinden aldığı vatandaşı Geoffrey Kamworor kozlarını paylaşacak. Maratonun rekortmeni Amdework Walelegn de parkurdaki yerini alacak.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada saat olarak kapanacak yollar şu şekilde açıklandı:

“Saat 02.00 – 15.00 Arası Kapanacak Yollar

– Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İdo arası

– Namık Kemal varyant dönüşleri

– Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan Namık Kemal varyant güneye bağlantı

– Sahil Kennedy Kuzey Avrasya Tünel Aksaray ayrımları, Namık Kemal varyant arası

Saat 05.00 – 15.00 Arası Kapanacak Yollar

– Ayvansaray Caddesi çift yönlü

– Atatürk Bulvarı'ndan Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Abdülezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları

– Gülhane Parkı sahil alt girişleri

– Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak.)

– Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacak.)

– Kumkapı(Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidi'nden Kumkapı Alt Geçidi'nden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi halı saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak'tan sahil kuzeye akım verilmeyecek.)

– Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak.

– Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak. (Akım varyant üstünden geri döndürülecek.)

– Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak

– Ragıp Gümüşpala Caddesi çift yönlü olarak

– Abdülezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak

– Kadir Has Caddesi çift yönlü olarak

– Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak

– Galata Köprüsü çift yönlü olarak

– Ankara Caddesi, Hamidiye kavşaktan Sirkeci istikametine kapatılacak

Alternatif Yollar

– Atatürk Bulvarı

– Atatürk Köprüsü

– Haliç Köprüsü

– Vatan Caddesi

– Millet Caddesi

– Fevzipaşa Caddesi

– D 100 Kuzey Güney Yol

– Türkeli Caddesi

– Avrasya Tüneli

– Aksaray Caddesi

– Namık Kemal Caddesi (İdo'ya gidiş geliş yapan araçlar)

– Orgeneral Nafız Gürman Caddesi

– Kızılelma Caddesi

– Onuncu Yıl Caddesi

– Sahil Kennedy Caddesi, Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı dönüşleri

– Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli havuzlu kavşağa kadar

– Küçük Langa Aralığı Caddesi.”

YARIŞ PROGRAMI

Etkinlik Alanı Açılışı: 07:00

10K Alana Giriş: 07:00

21K Alana Giriş: 08:00

10K Isınma Hareketleri: 08:00

Paten Start: 08:15

10K Start: 08:20-09:20

21K Isınma Hareketleri: 09:30

21K Start: 10:00-10:40

10K Finish: 10:50

10K Etkinlik Alanı Kapanış: 11:15

21K Ödül Töreni: 11:30-12:00

21K Finish: 14:10

21K Etkinlik Alanı Kapanış: 14:30