İstanbul’dan Tokyo’ya çıkarma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, birçok alanda olimpiyat kotası alırken en son karatede adeta tulum çıkardı. Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda 3'ü altın olmak üzere 5 madalya kazanan İstanbul BBSK, “Biz Tokyo'da da varız” dedi. Bireysel kumite kategorisinde Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocaoğlu Akyol ve Uğur Aktaş Avrupa şampiyonluğu, Eda Eltemur Avrupa üçüncülüğü elde etti.

Kadın takım kumitede mücadele eden İstanbul BBSK'lı Eda Eltemur ve Meltem Hocaoğlu Akyol gümüş madalyanın sahibi oldu. Hırvatistan'daki şampiyonada altın madalya alan İstanbul BBSK sporcularından Serap Özçelik Arapoğlu, Uğur Aktaş ve Meltem Hocaoğlu Akyol, Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda da mücadele edecek. İstanbul BBSK Başkanı Fatih Keleş ve Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu da bu başarıda büyük pay sahibi oldu.

19 BRANŞTAN 17 MADALYA

Fatih Keleş, İstanbul BBSK olarak, “19 branşta mücadele ediyoruz. Sporcularımız bir ay içerisinde ülkemize 6 branşta 7 altın, 6 gümüş, 4 de bronz madalya kazandırdı. Olimpiyatlara ve paralimpik oyunlarına gidecek sporcularımızın sayısı 21'e ulaştı. Bu sayı daha da artacaktır ve ülkemize madalya kazandırmak için sporcularımız mücadele edecektir. Ülkemize sporcu yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

İstanbul BBSK, 2021 yılında karate, judo, halter, tekvando, badminton ve güreş branşlarında yapılan Avrupa Şampiyonaları'nda; 7 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 17 madalya kazandı.

SPORCULARDAN KISA KISA

EDA ELTEMUR: Benim bireyselde ilk madalyam. 2019'da takım halinde yarışmıştım. Bu yıl yapılan şampiyonada 3'üncü oldum. İnşallah daha güzel başarılar kazanmak nasip olur.

MELTEM HOCAOĞLU AKYOL: Pandemi döneminde tüm dünya kapansa da ihtiyaçlarımızı karşılamak için kulüp bize kapılarını açtı, profesyonel isimlerle çalışmamızı sağladı. Bunun gibi özelliklerle daha sağlam adımlarla ileriye gideceğimizi düşünüyorum. Destek olan herkese teşekkür ediyorum.

SERAP ÖZÇELİK: Elimden gelenin en iyisini yaptım ve hakem kararı ile altın madalya kazandım. 5'inci Avrupa şampiyonluğum oldu. Olimpiyatlara 4 seneden beri yoğun şekilde hazırlanıyoruz. Bu müsabakalar sonunda dünyanın 1 veya 2'nci sırasında olmak gerekiyordu ki bunu başardık. Olimpiyatlarda kendimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz.

UĞUR AKTAŞ: Olimpiyat öncesi bu madalyayı kazandığım için de ayrıca çok mutluyum. Olimpiyat kotası kazandığım çok önceden belliydi. Son iki ayımız kaldı, çok güzel hazırlanıp altın madalya kazanmak istiyorum. Kendime güveniyorum. İnşallah beraber olimpiyat şampiyonluğu yaşamak istiyorum.