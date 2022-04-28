İstanbul’un en renkli koşusu için kayıtlar sürüyor

İstanbul’da 2022’nin en renkli ve en eğlenceli yarışı 5.000 sporcunun katılımıyla 15 Mayıs’ta Üsküdar’da gerçekleştirilecek. Spor İstanbul’un düzenleyeceği “İstanbul’u Koşuyorum” Asya Etabı, Colour Run konseptiyle koşulacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, Türkiye’de yol yarışları katılımcı sayılarını artırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek amacıyla, 2016 yılından itibaren “İstanbul'u Koşuyorum” etkinlikleri düzenliyor.

Her bir etabı İstanbul'un sembol noktalarında gerçekleştirilen “İstanbul'u Koşuyorum” yarışları 2022'de Asya ve Avrupa olmak üzere iki etaptan oluşacak. İstanbul'u Koşuyorum etaplarının bu seneki ilk yarışı 15 Mayıs Pazar günü Üsküdar'da, Polisan Home Cosmetics'in katkılarıyla “Colour Run” konseptiyle koşulacak. 5K ve 10K kategorilerinin yer alacağı etkinlikte 5K saat 08.00'de, 10K ise 09.15'te start alacak. Colour Run konseptiyle gerçekleştirilecek yarışta parkurun belirli noktalarında sporculara tüplerle renkli boyalar püskürtülerek koşucuların yarıştaki enerji ve motivasyonlarının artması sağlanacak. Renk cümbüşü ile süslenen parkurda koşmak için kayıtlar 12 Mayıs'ta sona erecek.

PARKUR

Paşa Limanı Caddesi Vapur İskelesi önünden başlayacak yarış, Harem istikametine doğru Üsküdar Harem Sahil Yolu birleşiminden itibaren Harem’e kadar devam edecek. Buradan “U” dönüşü yapacak yarış aynı yol üzerinden Üsküdar sahil yolu boyunca Üsküdar Meydan, Paşa Limanı Caddesi'nde ilerleyecek ve İETT Peronlarının bitiminden ikinci defa “U” dönüşü yaparak başladığı yer olan Üsküdar Sahil Meydanı'nda son bulacak.

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