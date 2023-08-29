İtalya galibiyetle başladı
CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası ilk maçında İtalya, Belçika'yı mağlup etti.
Türkiye’nin de mücadele edeceği 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın açılış maçı, turnuvaya ev sahipliği yapan 4 ülke arasında yer alan İtalya ile Belçika arasında oynandı.
A Grubu’ndaki İtalya, Unipol Arena’da oynanan maçta Belçika’yı 25-17, 25-18 ve 25-15”lik setlerle 3-0 yenerek organizasyona galibiyetle başladı.
İsrail’in ev sahipliği yaptığı D Grubu’nda yer alan A Milli Erkek Voleybol Takımı ise yarın saat 17.00’de oynayacağı ilk maçında Fransa ile karşılaşacak. (AA)