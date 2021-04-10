İzmir’de maraton zamanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası 2. Maratonİzmir, pazar günü yapılacak. Ülkemizin yanı sıra Kenya, Etiyopya, Bahamalar, Romanya ve Ruanda'dan atletlerin koşacağı Maratonİzmir'in startı, sabah 08.00'de Şair Eşref Bulvarı üzerindeki İZFAŞ Binası önünden verilecek. 42 kilometrelik dev yarışta 400 atlet mücadele edecek. Sabah 07.20'de başlayacak 10 kilometrelik yarışta ise 914 atlet birincilik için koşacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Maratonİzmir'in “Sürdürülebilir Bir Dünya” hedefiyle koşulacağının altını önemle çizerek, “Maratonİzmir'i sabırsızlık ve büyük bir heyecanla bekliyorum” dedi. Birleşmiş Milletler'in belirlediği “Küresel Amaçlar” ışığında gerçekleşecek koşunun sadece İzmir'de değil ülke genelinde de önemli bir farkındalık yaratacağını kaydeden Soyer, “Çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakmak için bugünü, dünden daha iyi yapmalıyız” dedi.

“Maratonİzmir, spor ateşi olacak”

Küresel pandeminin yaşamın her alanında tahribat yarattığına dikkat çeken Soyer, “Bunun etkileri doğal olarak spora da yansıdı. Spor okullarına ara verildi, insanlar yürüyüş ve koşularını rahat bir şekilde gerçekleştiremedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak pandeminin bu etkileri silebilmek adına sürekli organizasyonlar yaptık. Avrupa'nın sayılı maratonları düzeyine ulaşacağına inandığımız Maratonİzmir, kentteki spor ateşini sürekli canlı tutacak” diye konuştu.

17 küresel amaç için koşulacak

Maratonİzmir, sürdürülebilirliği hedefleyen maddeler “Yoksulluğa son, açlığa son, sağlıklı ve kaliteli yaşam, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sanitasyon, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, sorumlu üretim ve tüketim, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam, barış, adalet ve güçlü kurumlar, amaçlar için ortaklıklar başlıklarını taşıyor.

Lozan Meydanı'nda başlıyor

42 kilomerelik yarışta atletler, İZFAŞ Binası önündeki startın ardından Şair Eşref Bulvarı'nı takip ederek Alsancak Garı önünden Altınyol'a çıkacak ve sahil bandı üzerinden Bostanlı İskele'de ilk dönüşü gerçekleştirecek. Koşucular, bu ilk dönüşün ardından aynı parkuru takip ederek bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İzmirMarina'da ikinci dönüşü yapacak. İzmir tarihinin ikinci maratonu, başladığı yer olan Lozan Meydanı'nda sona erecek.

10 kilometre startı 07.20'de

10 kilometrelik yarışın startı yine İZFAŞ Binası önünde sabah 07.20'de verilecek. Atletler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay Durağı'ndan dönüş yaparak başlangıç noktasına gelecek ve 10 kilometreyi tamamlayacak. Her iki yarış da Uluslararası Atletizm Federasyonu ve Türkiye Atletizm Federasyonu kurallarına uygun olarak yapılacak. COVID-19 önlemleri çerçevesinde 65 yaş üstündeki kişilerin koşmasına izin verilmeyecek.

İsteyen sanal olarak koşacak

Dileyenler, #BizKoşarız platformu üzerinden koşuya sanal olarak katılabilecek. Bunun için öncelikli olarak Facebook profili, Google hesabı veya e-posta adresiyle #bizkoşarız Sanal Koşu Kulübü'ne kayıt olunması, profilin GPS cihazı, akıllı saat ve telefon uygulaması ile eşleştirilmesi gerekiyor. Kayıt işleminin tamamlanmasının ardından sanal koşu ve meydan okuma seçilip koşu başlayacak. Sanal koşuda 10 bin metre tamamlandığında puan karşılığı ödül kazanılacak.

Maraton'da pandemi önlemleri

Maratonİzmir'de pandemi önlemlerine büyük özen gösterilecek. Sporcular maskeleri takılmış, ateşleri ölçülmüş ve el hijyeni sağlanmış şekilde göğüs numarası, çanta ve çiplerini alacaklar. Kayıtlar tek kullanımlık kalemlerle yapılacak. Sporcular, yarış günü alana tek noktadan ve sağlık önlemleri çerçevesinde alınacak. Her sporcu bir diğerinden en az 1.5 metre uzaklıkta olacak. Yarışın startı her üç saniyede bir dörderli gruplar halinde verilecek. Madalyalar elden değil, poşet içinde takdim edilecek.

Fotoğraf yarışması düzenleniyor

Maratonİzmir'de fotoğraf tutkunlarına özel bir ödüllü fotoğraf yarışması da düzenleniyor. “Maratonİzmir'in kent yaşamındaki yerini ve kent kültüründeki etkisi. Maraton sporu çerçevesinde oluşan rekabetçilik, sportmenlik ve dayanıklılık” konulu yarışmaya www.tfsfonayliyarismalar.org adresi üzerinden başvuru yapılacak. Fotoğrafların 9-11 Nisan tarihleri arasında çekilmesi koşuluyla düzenlenen yarışmada son başvuru 19 Nisan olarak belirlendi. Sonuçlar, 3 Mayıs 2021'de açıklanacak.

Dev yarışa dev sponsorlar

İzmir spor tarihinin bu en önemli organizasyonunda çok önemli sponsorlar da yer alıyor. Uluslararası nitelikteki Maratonİzmir'in ana sponsorluğunu Adidas üstlenirken, Skoda araç, Pürsu su, Medicana sağlık, Carraro bisikletli doktor ve bisikletli su dağıtıcıları, Züber ve Plugger ise tedarik sponsoru oldu.