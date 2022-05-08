Jabour ve Alcaraz tarihe geçti

Madrid Açık'ta kadınlarda şampiyonluğa Ons Jabeur ulaşırken; Alcaraz da Nadal ve Djokovic'i aynı turnuvada eleyen ilk tenisçi oldu.

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Kortların en prestijli turnuvalarından Madrid Açık’ın kadınlar finalinde ABD’li rakibi Jessica Pegula’yı 7-5, 0-6, 6-2’lik setlerle yenen Tunuslu Ons Jabeur, WTA 1000 kategorisinde şampiyonluk gören ilk Arap tenisçi olarak tarihe geçti. 27 yaşındaki Jabeur, WTA dünya klasmanında 7. sıraya kadar yükselen ilk Arap da oldu.

Erkeklerdeki sürprizi ise Carlos Alcaraz yaptı. 19 yaşındaki İspanyol raket, çeyrek finalde vatandaşı Rafael Nadal’ı, yarı finalde de Novak Djokovic’i yenerek finale adını yazdırdı. Alcaraz, Nadal ve Djokovic’i bir turnuvada art arda yenen ilk tenisçi oldu.