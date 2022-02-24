Kadın atletlerimiz Avrupa’nın zirvesinde

Portekiz’de başlayan Avrupa Masterlar Salon Atletizm Şampiyonası’nın ilk gününde Türk kadın atletler aynı branş ve kategoride gümüş ve bronz madalya kazandı. SÖZCÜ’ye konuşan Aycan Kurtcan “İki Türk kadını olarak bir Avrupa Şampiyonası’nda aynı kürsüye çıkmayı başardık, bunun onuru ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Yaşar ANTER

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Portekiz'in Braga kentinde başlayan ve 43 ülkeden 1200'ün üzerinde atletin yarıştığı Avrupa Masterlar Salon Atletizm Şampiyonası'na katılan iki kadın atletimiz 3 adım atlama yarışmasında Gümüş ve Bronz madalya kazandı.

50 yaş kategorisinde 3 adım atlama yarışmasında mücadele eden 51 yaşındaki Aycan Kurtcan ile 50 yaşındaki Figen Karadağ 18 atletin mücadele ettiği yarışmada madalya kazanmayı ve kürsüye çıkmayı başardı. Yarışmada 10.84 m. lik derecesi ile 1. Olan İspanyol Eva Gadera'nın ardından Figan Uğraş 9.90 m. ile 2. Ve Aycan kurtcan ‘da 9.82'lik derecesi ile üçüncü oldu.

“BİR İLKİ BAŞARDIK”

Yarışmadan sonra aldıkları madalyalarla SÖZCÜ'ye açıklama yapan Kurtcan “Avrupa Masterler Şampiyonası’nda ilk defa iki Türk kadın atlet hem de teknik bir branşta kürsüde yer alıyor. Türk kadın sporcular olarak bir ilki başardık. Biz Figen ile birbirimize rakipten öte motivasyon oluyoruz. İkimiz de gücümüzün ve yapabileceklerimizin farkındayız. Dünya Master atletizmi içinde uzun yıllar yarışmak ve Türkiye’ye madalyalar kazandırmak hedefindeyiz. Birbirimize desteğimizi sürdüreceğiz. Bu tatlı rekabetin atletizm camiasına rol-model olacağını umuyoruz” diye konuştu.

27 Şubat tarihinde sona erecek şampiyonada Figen Karadağ 25 Şubat Cuma günü 60 Metre Engelli, Aycan Kurtcan ise 27 Şubat Pazar günü pentatlon yarışmasında madalya mücadelesi verecek.