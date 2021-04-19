Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan corona virüsü ile olan savaşı kaybetti

Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Başkanı Esat Delihasan, 52 yaşında corona virüsüne yenik düştü. 2018 yılından bu yana Türkiye Karate Federasyonu Başkanı olarak görev yapan Esat Delihasan, corona virüsü tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye Karate Federasyonu, Esat Deihasan’ın hayatını kaybettiğini resmi Twitter hesabından paylaştığı baş sağlığı mesajı ile duyurdu. Mesajda “Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan’ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verildi.

Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan'ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun. #esatdelihasan pic.twitter.com/CKApQjaLGS — Karate Federasyonu ( TKF) (@Karateturk) April 19, 2021

HAYATI BAŞARILARLA DOLU

1969 yılında Rize'de doğdu. İlk ve ortaokul öğrenimini Rize'de tamamladıktan sonra, liseyi İstanbul'da bitirdi. 1984 yılında Eminönü Kültürel Karate İhtisas Spor Kulübü’nde Sayın Ali Koca nezaretinde Karate çalışmalarına başladı. 1988 yılında Sayın Atilla Çeliktürk ve Sayın Hakan Alpay döneminde Milli Takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etti. 1988 yılında yapılan Dünya Şampiyonası’nda dünyanın en iyi dövüşen sekiz sporcusundan biri olarak Türkiye'den ilk defa Dünya Karması’na seçildi. 120 kez milli formayı giydi. Defalarca uluslararası turnuvalarda ve şampiyonalarda madalya kazandı. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne transfer oldu. 1995 yılında takımın başına antrenör olarak getirildi.

2008’den itibaren Türkiye Karate Federasyonu Başkanlık görevini yapmaktadır.

BAŞARILARI

· 1996 yılında Avrupa Kulüpler Şampiyonası 1.

· 1997 yılında Avrupa Kulüpler Karate Şampiyonası 1.

· 1997 yılında Dünya Kulüpler 1. (Son Kez Yapıldı)

· 1998 yılında Avrupa Kulüpler 2.

· 2001 yılında Avrupa Kulüpler 2.

· 2002-2003 Katılmadı

· 2004 yılında Avrupa Bölgeler Şampiyonasında 1.

· 2005 yılında Avrupa Bölgeler Şampiyonasında 3.

· 2006 yılında Avrupa Bölgeler Şampiyonasında 1.

· 2007 yılında Avrupa Bölgeler Şampiyonasında Kata Dalında 3.

· 2008 Avrupa Bölgeler Karate Şampiyonasında 1.

· 2008 Avrupa Bölgeler Şampiyonası Kata Dalında 3.

· 2003 Gençler Dünya Şampiyonasından önce, Milli Takım Teknik Direktörlüğüne getirildi.

· 2004 Büyükler Avrupa Şampiyonası Bayan Takım Kumite 1.

· 2004 Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası Erkek Takım 3.

· 2004 Büyükler Dünya Karate Şampiyonası Bayan Takım 1.

· 2005 Gençler Avrupa Şampiyonası Erkek Takım 1.

· 2005 Gençler Dünya Şampiyonası Erkek Takım 1.

· 2006 Büyükler Avrupa Şampiyonası Erkek Takım 1.

· 2007 Gençler Avrupa Şampiyonası Erkek Takım 2.

· 2007 Gençler Avrupa Şampiyonası Erkek Kata Takım 3.

· 2007 Gençler Dünya Bayan Takım Kumite 3.

· 2007 Gençler Dünya Erkek Takım Kata 3.

· 2008 Gençler Avrupa Şampiyonası Erkek Takım Kata 3.

· 2008 Gençler Avrupa Şampiyonası Bayan Takım Kata 3.

· 2008 Büyükler Dünya Karate Şampiyonası Erkek Takım Kumite 1.

Bu başarılarının yanı sıra Dünya, Avrupa, Akdeniz, Balkan Şampiyonaları ve özel turnuvalarda ülkemizi başarıyla temsil ederek, sayısız altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandırdı.

Bir çok Ülke Milli Takımlarını çalıştırarak Dünya Karatesinde en çok tanınan isimlerden biri oldu. Bir çok Ülkeden transfer teklifleri aldı.

· Balkan Karate Federasyonu Teknik Direktörlüğünü Yapmıştır.

· Akdeniz Karate Federasyonu Teknik Direktörlüğünü Yapmıştır.

· Balkan Karate Federasyonu Asbaşkanlığı yapmaktadır.

· Akdeniz Karate Federasyonu 2. Başkanılığını yapmaktadır.

· Dünya Shotokan Karate Birliği Başkanlığı

· Karadeniz ve Hazar Ülkerleri Karate Federasyonu Başkanlığı

· Dünya Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği Görevlerinide Yerine Getirmektedir.

· Balkan Karate Federasyonları Birliği Başkanı (2015 – … )