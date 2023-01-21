Kayhan Özer zirvede
Milli atlet Kayhan Özer, Çekya'da düzenlenen Dünya Salon Atletizm Turu'nun ilk etabında 60 metrede birinci oldu ve dünya sıralamasında zirveye çıktı.
Çekya’nın Jablonec nad Nisou şehrinde düzenlenen Dünya Salon Atletizm Turu’na özel davetle katılan Kayhan Özer, 60 metre yarışında 6.58 saniye koşarak birinci olduğu ve dünya sıralamasında ilk sıraya yükseldi.
Türkiye Atletizm Federasyonu’nun (TAF) kutlama mesajında “Milli sporcumuz Kayhan Özer'i, antrenörü Nuray Sev’i, kulübü Fenerbahçe’yi ve Adana Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nü tebrik ederiz. Milli sporcumuz Kayhan Özer, Dünya Salon Atletizm Turu'nun ardından 28 Ocak'ta Fransa'da, 10-12 Şubat'ta da Berlin'de düzenlenecek özel yarışlara katılacaktır” ifadelerine yer verildi. (AA)