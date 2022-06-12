Kazaya neden olan Roy Nissany, Cem Bölükbaşı’na küfür ve hakaret etti
Formula 2'de ülkemizi temsil eden Cem Bölükbaşı, kazaya karıştı! Virajı dönerken rakibi Roy Nissany'nin kontrolsüz sürüşü nedeniyle arkadan aldığı darbeyle bariyerlere giren Cem bir de küfür yedi! Haddini aşan Nissany'nin sözleri biplenirken, Cem için "Pistte bir aptal var" dedi.
Formula 2’de Charouz Racing System pilotu Cem Bölükbaşı, Azerbaycan Grand Prix’sinde Roy Nissany’nin virajdaki agresif sürüşü nedeniyle yarış dışı kaldı.
12. turda virajı dönerken rakibinin önünde yer alan Cem, dış taraftan kontrolsüz şekilde gelip fren yapmayan Nisaany’nin arkadan teması sonrasında havalanıp bariyerlere çarptı! Sağlık durumu iy olan Cem, Azerbaycan’da damalı bayrağı göremedi.
Dün sprint yarışında karıştığı kaza sonrasında ana yarışa 20. sırada başlayan Cem, kaza sonrasında takım telsizinden “Bana vuran o” derken takım garajına geldiğinde de üzgün görüntüsü ekranlara yansıdı.
Cem Bölükbaşı ile Roy Nissany arasında yaşanan kaza! Sizce kazada kim suçlu? #F2 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/HM3jj1Rzb7
— S Sport (@ssporttr) June 12, 2022
“PİSTTE BİR APTAL VAR”
Cem Bölükbaşı’nın yarış dışı kalmasına kontrolsüz sürüşü nedeni olan Roy Nissany ise suçunu kabul etmeyip üste çıkmaya çalıştı! Kaza sonrasında takım telsizinden konuşan Nissany’nin küfürleri biplenirken, Cem için “Pistte bir aptal var” dedi.