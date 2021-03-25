Kerem Kamal: Efsane olup tarihe geçmek istiyorum

2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıtası Elemeleri'nde şampiyon olarak olimpiyat vizesi alan milli güreşçi Kerem Kamal, memleketi Manisa'ya geldi.

Açıklamalarda bulunan milli güreşçi Kerem Kamal, “Benim tek bir hayalim vardı. 2016 yılından beri Avrupa ve dünya Şampiyonalarına çıktıktan sonra her zaman söylediğim gibi bütün hedefim olimpiyata gitmekti. Çok şükür bu benim için bir hayaldi gerçekten. Konuşurken heyecanlandığım, arkadaşlar arasında, hocalarımızla, müdürümüzle sohbet ettiğimizde o kadar çok heyecanlanıyordum ki kalbim farklı atıyordu. Gerçekten çocukluk hayalim olan bir başarıya ulaştım. Şu an olimpiyata gidiyorum. Bu inşallah bir başlangıç. Bir adım attım, sırada koşmak var inşallah. Zor olanı yaptık, şimdi inşallah madalyalar alıp Manisa'ya, ülkemize efsane bir sporcu olmak istiyorum. Her zaman dediğim gibi ben normal bir şampiyon değil, efsane bir sporcu olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

“Efsane bir sporcu olmak istiyorum”

Olimpiyat vizesini almış olmasına hala inanamadığını ve bunun heyecanını yaşadığını kaydeden Kamal, “Gerçek mi, hayal mi bilmiyorum. Rüya gibi. Hissettiklerimi inanın açıklayamam kelimelerle. Hocalarım beni biliyor, arkadaşlarım benim nasıl hissettiğimi çok iyi biliyor. Hissettiğim mutluluğu şu an tarif edemem. İnşallah bu bir başlangıç olur, bunun devamında da olimpiyat madalyası gelir ve efsane bir sporcu olmak istiyorum” dedi.

“Pandemi dönemi benim kazancım oldu”

Bir hafta dinlenerek kendine gelmek istediğini açıklayan başarılı sporcu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Önümüzde bir Avrupa büyükler şampiyonası var. Orayı da iyi atlatıp ondan sonra tamamen bütün hayat odak noktamı olimpiyatlara şartlandıracağım. İlk önce fiziken çalışmayı düşünüyorum. Milli takım hocalarımızın programları dahilinde inşallah olimpiyatlara 4 ay gibi bir sürede hazırlanacağız. Pandemi dönemi benim en büyük kazancım. Pandemi döneminde çalışmam oldu. O, 3 aylık dönemde bütün rakiplerim yatarken ben her gün antrenman yapıyordum. Çok sağ olsun Valimiz ve müdürümüz bana bir salon tahsis etti, çok teşekkür ediyorum. Bana antrenman malzemeleri tahsis ettiler. O dönemi ben çok iyi atlattım. Hala o dönemki çalışmalarımın faydasını görüyorum. Rakiplerimden çok çok önde olduğumu fark ettim. Bunlar hem müdürüm hem de Süleyman hocam sayesinde oldu.”