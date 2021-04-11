Kerem Kamal: Hedefim olimpiyat altını

Grekoromen 60 kiloda Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele etme hakkı kazanan milli güreşçi Kerem Kamal başarısının sırrını SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı. Avrupa elemelerinde şampiyon olan Kerem Kamal, Tokyo'da şampiyonluk hedeflediğini söyledi. Ağustos 2021'de Tokyo'da mindere çıkacak olan Kerem Kamal, nisanda yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda olimpiyat öncesi kendisini deneyecek. Kamal, Tokyo Olimpiyatları'na ‘Avrupa şampiyonu' apoletiyle gitmeyi hedefliyor.

Güreşe 10 yaşında başladığını belirten 21 yaşındaki sporcu, “Benim çocukluğum, sosyal hayatım, lise, üniversite hayatım olmadı. Hep çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum. Başarının sırrı fedakarlıktır” dedi.

Kerem Kamal, şunları söyledi:

“Spora başladığımdan beri en büyük hayalim olimpiyata gitmekti. Şimdi olimpiyatlarda altın kazanarak Türkiye'ye güreşte bir gurur yaşatmak istiyorum. Türk Bayrağı'nı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı orada okutmak istiyorum. O duyguyu ve verdiği gururu yaşamak istiyorum. Pandemi dönemini avantaja çevirdim, eksiklerimi kapattım, kuvvetimi artırdım. Evde sürekli çalıştım. Pandemide gece-gündüz çalışmalarımın en güzel sonucunu olimpiyatlara gitmeye hak kazanarak aldığımı düşünüyorum.

Babam pazarcılık yapıyor, annem ev hanımı. 6 kardeşiz. Erkek kardeşlerim de güreşle uğraşıyor. Kardeşim Kadir'in Avrupa 2.'liği var. Güreş bir spordan ibaret değil. İnsana saygıyı, sevgiyi, iyiyi, kötüyü öğreten önemli bir yol. Ben yeteneği olan herkesin güreş yapmasını istiyorum. Özellikle ailelerin küçük yaşlarda çocuklarını güreşe başlatmasını tavsiye ediyorum. Zaten bizim ata sporumuz. Güreşe yatkınız. Türkiye'deki tüm okullarda, özellikle ilkokullarda güreş branşlarının açılmasını isterim.”